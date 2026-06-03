«Я точно не пропущу это событие». Зачем Ксения Бородина приедет в Рубцовск

Знаменитость любит отдыхать на Алтае Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Ребят, у меня для вас важная новость! - объявила телеведущая Ксения Бородина в соцсетях. - Мои друзья из Москвы, и, кстати ваши, земляки, пригласили меня в Рубцовск».

В алтайский город звезда приедет 10 и 11 октября. Само собой, не отдыхать и развлекаться (хотя Бородина любит расслабляться на Алтае, но Рубцовск – явно не самое подходящее для этого место). В эти дни в городе ожидается важное спортивное событие – открытие нового комплекса по греко-римской борьбе «Гимаев Арена».

«Это будет место, где начинаются пути к великим победам. И где любой юный спортсмен сможет раскрыть силу! - говорит в видеоролике Бородина. - Верю, что именно такие турниры и залы вдохновляют наших детей не только заниматься спортом, но и становится сильнее и увереннее в себе».

Помимо торжественного открытия, в эти же дни в спорткомплексе пройдет 14-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный борцу Виктору Бочевару.

Из ролика не понятно, в каком качестве приедет Ксения – как почетный гость или как ведущая. Но событие она точно не пропустит.

«Я приеду. Я прилечу!» - заверила звезда.

В комментариях жители Алтайского края отпускают язвительные шутки по поводу приезда знаменитости в провинциальный городок, который «славится», пожалуй, только плохими дорогими и колонией:

«Рубцовские лагеря… Колышатся тополя…»

«Приезжайте Ксения Кимовна! Посмотрите на это <…>» (в скобках нецензурное слово, прим. ред.);

«Вот это поворот! Все, весь бюджет отдали Ксении! Еще лет 30, никаких дорог!»

«Ксения такая счастливая! Еще не знает, куда едет…»

«Я даже не знаю, кто будет больше ошарашен. Люди, когда вас увидят, или вы, когда увидите Рубцовск».

Впрочем, есть те, кто встал на защиту Рубцовска и подобных городов:

«Вы родились жили и выросли в этом городе? Будьте благодарны, у многих еще тут родственники живут. Уехали? Радуйтесь. В таких городах живут 80% населения страны. Но у всех же пальцы веером, все же столичная успешная элита, которых триггернуло, что звезда приедет в Рубцовск».

Напомним, в конце мая Бородина отдохнула в Горном Алтае с подругами, где их чуть не покусали клещи.

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