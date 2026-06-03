«Панику навели»: как барнаульцы спасали «тонущего» лося, который просто решил искупаться в озере

Сохатый провел в водоеме несколько часов Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

2 июня в барнаульском СНТ «Меланжист» у местного озера столпились зеваки. Причиной тому был лось, который еще ночью залез в местное озеро и не спешил выходить из воды. Поведение животного не на шутку встревожило очевидцев, и те решили вызвать спасателей. Но, как оказалось, в спасении не было необходимости.

Как пишет «Толк», сохатый провел в водоеме несколько часов. По мнению очевидцев, такое поведение можно было объяснить лишь тем, что лось застрял. Для того чтобы вытащить «бедняжку», на место прибыли сотрудники ГО ЧС Барнаула, ветеринарной службы и охотничьего хозяйства. Целая делегация!

В момент, когда спасатели надели водолазные костюмы и приготовились погружаться в воду, лось вдруг вскочил и побежал. Зверь абсолютно непринужденно лег на краю озера и продолжил наслаждаться своей неспешной лосиной жизнью, а когда солнышко вновь припекло – решил зайти в воду, но уже с другой стороны.

Однако оставлять животное в садоводстве не стали. Чтобы лось не поранился и не навредил людям, его решили отвезти в безопасное место. При помощи специальных средств лося усыпили, а затем вытащили на берег, погрузили в прицеп, перевезли и выпустили на свободу.

Кстати, в паблике Barnaul22 люди, которые следили за историей спасения животного, спасательную операцию не одобрили и отметили, что очевидцы зря устроили панику и помешали животному отдохнуть:

«Мысли лося, когда приедут спасатели – «Даже искупаться не дадут...»

«Почему решили что увяз? Может, от комаров спрятался»

«Да он балдеет стоит, не лезьте к зверю»

«Зашёл освежиться. Так ведь нет - нашлись «добрые люди»

«Лось поди просто от жары спрятался, а тут панику навели».

ВАЖНО

Если вы увидели лося или другое животное, которое нуждается в помощи, в Минприроды Алтайского края рекомендуют обратиться к охотоведам:

- бесплатный федеральный номер: 8 800 100 94 00 (по всей России);

- в Алтайском крае: 8 (3852) 27 16 04; 8 (3852) 27 16 05; 8 (964) 083 98 26.

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