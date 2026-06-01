Будет ли видно самую яркую комету лета в Алтайском крае

Летом можно увидеть много интересных явлений.

Когда наблюдать за звёздным небом, как не теплыми летними ночами? Кстати, кроме звёзд в этом сезоне можно будет увидеть и кометы. Самой яркой станет 10P/Темпеля 2 - разглядеть ее смогут и жители Алтайского края.

Глядим в оба!

Открыл эту комету немецкий астроном Вильгельм Темпель ещё 4 июля 1873 года. Она относится к семейству Юпитера и совершает оборот вокруг Солнца ни много ни мало за 1960 дней - это примерно 5,37 года!

«Начиная с июля 2026 года, комета 10P/Темпеля 2 появится на вечернем небе после захода Солнца. Она будет видна в обоих полушариях; в Южном полушарии комета поднимется значительно выше над горизонтом, чем в Северном», - сообщает сервис Starwalk.

Заметить комету можно будет заметить в бинокль или небольшой телескоп. Так что практически все смогут наблюдать это явление.

«В целом комета будет лучше видна во второй половине ночи, а поскольку это периодическая комета, для которой не ожидается близкого прохода рядом с Солнцем, она, скорее всего, будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом», - сообщил ТАСС инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Главное астрономическое событие июня

Уже в конце этой недели все любители наблюдать за звездами смогут увидеть яркое сближение Венеры и Юпитера. Эти планеты хорошо видны с Земли над западным горизонтом.

Их сближение пройдет 9 июня и можно будет его увидеть невооруженным взглядом. 15 июня к ним приблизится Меркурий, а 17 июня Луна.

Наблюдать за нашими соседями по Солнечной системе можно и без специального оборудования. Но бинокли или небольшие телескопы создадут лучший эффект.

