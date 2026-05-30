29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

29 мая в барнаульском «Мичурин Парке» состоялся благотворительный фестиваль в поддержку приюта «Бусинка». Пушистые модели вышли на подиум в дизайнерских нарядах, чтобы помочь бездомным животным. Подробности читайте в материале «КП – Барнаул».

Небо хмурилось, а порывистый ветер то и дело вносил коррективы в выступления и норовил сорвать баннеры. Однако праздник состоялся. В парке собралась целая толпа детей, взрослых и множество хвостатых зевак, которые пришли на мероприятие просто за компанию – побегать и понюхаться.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Главным событием стал собачий модный показ, где владельцы дали полную волю фантазии. Чего только стоил пушистый белый бишон-фризе, который примерил жутковато-милый костюм маньяка Чаки с игрушечным ножом. Рядом вышагивал бигль в плаще Бэтмена, миниатюрный йорк щеголял в пышном розовом платьице, а элегантная лайка красовалась в красном смокинге. Компанию им составили кокер-спаниели, сибирские хаски и другие барбосики.

Всего на показ пришли 15 хвостатых моделей. Как рассказала организатор фестиваля Кэтиван Кулиашвили, желающих было гораздо больше, но количество мест пришлось ограничить числом заготовленных подарков.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Судья с хвостом и добрые дела

Правила участия были простыми: на подиум пускали собак любых пород и размеров, единственное условие – никакой агрессии к сородичам. В перерывах между дефиле гости смотрели выступления танцевальных коллективов и слушали лекцию от ветеринарного дерматолога из клиники «НИКА».

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Отдельного внимания заслуживало судейство. В жюри пригласили специалистов из разных сфер: депутат, бариста, PR-специалист и другие. Каждый судья придумывал собственную номинацию и дарил тематический приз. Так, судьбу одной из номинаций решил не человек, а собака! Питомец одного из членов жюри просто подружился с конкурсантом и «сделал свой выбор».

Главная цель фестиваля заключалась в благотворительности. Все взносы за участие отправлялись барнаульскому приюту «Бусинка».

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю их подопечного – крошечного котенка Микроба, которого волонтеры вытащили с того света после сложнейшей операции по удалению глаза. Таких пациентов в приюте много, и всем им нужна помощь.

Только наличными на площадке удалось собрать около шести тысяч рублей. Окончательную сумму пожертвований подсчитают в понедельник, когда придут переводы на счета приюта и донаты от читателей местных блогеров.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Горожанам такой формат пришелся по душе. По словам Кэтиван Кулиашвили, барнаульцы уже просят повторить праздник летом – возможно, следующий показ организуют в Лазурном микрорайоне. Главное, чтобы в следующий раз не подкачала погода.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

29 мая в Барнауле прошел благотворительный фестиваль собак Фото: Павел БАСТРЫГИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шпиц-бунтарь чуть не сорвал шоу ради свидания, а лабрадор стал пчелой: как в Барнауле прошел новогодний собачий карнавал

В Барнауле состоялось традиционное новогоднее дог-шоу с костюмами и танцами (Подробности)