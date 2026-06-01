Спасение алтайской кабарги обсудили на федеральном уровне

Кабарга. Фото: Михаил Чечушков

В Москве 25–26 мая прошёл III Всероссийский форум тружеников села, в рамках которого состоялись несколько круглых столов. На одном из низ обсудили меры по сохранению сибирской кабарги в Чарышском районе Алтайского края. Об этом сообщает «БФ».

Круглый стол был посвящён охоте и сохранению традиций, а также взгляду в будущее этого вида деятельности. Здесь выступил генеральный директор ООО «Пасеки Кумир Алтая» Артём Кузнецов, представивший проект по сохранению сибирской кабарги.

III Всероссийский форум тружеников села. Фото: Артем Кузнецов

В своём докладе Кузнецов рассказал о проекте по сохранению популяции кабарги, который недавно обсуждался на круглом столе в Минприроды Алтайского края. Кабарга, занесённая в Красную книгу региона, находится под угрозой исчезновения. Однако в долине реки Кумир, где расположено охотничье хозяйство компании, удалось сохранить значительную популяцию этого вида.

«Основной пункт нашего предложения – усовершенствование методов учета кабарги, поскольку в настоящее время учет этого вида ведется неэффективно. Численность кабарги считают по косвенным признакам - с помощью зимнего маршрутного учета (ЗМУ), но этот метод не показывает, сколько особей фактически осталось на территории. Мы предложили модернизировать учет кабарги, сделав территорию нашего охотхозяйства экспериментальной площадкой. Готовы выступить инициаторами этого проекта совместно с Тигирекским заповедником и Минприроды Алтайского края», - сказал Артём Кузнецов.

Представители компании уже обсудили свои предложения со специалистами Минприроды России, включая директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Татьяну Арамилеву.

Минприроды России имеет план мероприятий по сохранению кабарги в регионах, где она внесена в Красную книгу. Этот план предусматривает усовершенствование методов учёта по всей стране. Предложение компании заинтересовало министерство, и стороны договорились провести видеоконференцию с участием представителей органов власти и экологов для обсуждения новой методологии учёта кабарги и разработки общего плана действий.

Напомним, что не так давно в Барнауле проходил круглый стол по этой тематике, о котором упоминал Кузнецов в своем докладе. На нем, в частности, было предложено создать национальный парк «Горная Колывань» для спасения исчезающей кабарги.

