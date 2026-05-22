Национальный парк для спасения кабарги планируется создать в Алтайском крае

Кабарга. Фото: Михаил Чечушков

В Алтайском крае планируют создать национальный парк «Горная Колывань» для спасения исчезающей кабарги. Этот безрогий олень, занесенный в Красную книгу региона, является индикатором состояния старовозрастной горной тайги. Численность кабарги продолжает сокращаться из-за браконьерства и разрушения среды обитания. Об этом сообщает «Банкфакс».

Уникальное место

В Чарышском округе сохранилась жизнеспособная популяция кабарги, удаленная от дорог и цивилизации. Здесь также обитают маралы, медведи и косули. Экологи, представители власти и бизнеса предложили создать особо охраняемую природную зону в этих местах.

Замминистра природных ресурсов Алтайского края Максим Катернюк отметил, что создание парка сыграет важную роль в сохранении биологического разнообразия. Однако на федеральном уровне до сих пор не разработана методика учета кабарги, что затрудняет ее охрану.

Кабарга питается специализированными мхами, произрастающими на определенных деревьях, и для ее выживания важны спокойствие и охрана. Интродукция (переселение – прим. ред.) этого вида в другие регионы также требует изучения.

Представитель заповедника «Тигирекский» Алексей Грибков подчеркнул, что территория обитания кабарги в Западном Алтае осталась практически в первозданном виде. В 2023 году были подготовлены материалы для создания национального парка, но окончательное решение пока не принято.

«Надеемся, что все же удастся согласовать параметры, границы и прочее, поскольку такой территории в Алтайском крае больше нет. <…> Кабарга - это флаговый вид животного на этой территории, это популяционное ядро, за счет которого поддерживаются периферийные участки ареала, и если оно будет утрачено, то на всем ареале это скажется самым негативным образом», - подчеркнул Алексей Грибков.

Эксперты обсудили сохранение кабарги Фото: ИА "Банкфакс".

Менее 300 особей

Координатор программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева отметила, что кабарга уже относится к уязвимым видам и может стать исчезающим в ближайшее время. Численность кабарги сокращается, и для ее сохранения необходимо охранять ключевые участки обитания — Коргонский хребет и бассейны рек Коргон и Кумир. Основные угрозы включают высокий спрос на мускус, петельное браконьерство, нелегальную добычу и разрушение среды обитания – вырубки лесов и добыча золота.

Михаил Чечушков, занимающийся проектом вольерного разведения кабарги, подчеркнул, что из-за отсутствия точных данных экологи не имеют полного представления о численности кабарги в России. С советских времен количество особей сократилось с 140 тысяч до 34 тысяч. В Республике Алтай обитает около 3000 кабарг, а в Алтайском крае — менее 300. Для восстановления популяции предлагается прекратить экспорт кабарги, ввести запрет на охоту на 15 лет, пересмотреть методы учета, разработать госпрограмму восстановления по примеру Китая и согласовать на государственном уровне вырубку лесов и добычу полезных ископаемых, таких как золото. Эксперт также отметил, что вольерное разведение и интродукция кабарги могут быть эффективны для сохранения вида.

Сохранить и оберегать

Представители бизнеса, такие как гендиректор ООО «Пасеки Кумир Алтая» Артем Кузнецов, также высказались по этому вопросу. Он рассказал о трудностях в работе на территории из-за браконьеров и природных факторов, но подчеркнул, что долина реки Кумир является важным резервом для воспроизводства кабарги. В августе 2025 года было подписано соглашение о сохранении популяции сибирской кабарги между Минприроды Алтайского края, ООО «Пасеки Кумир Алтая», ФГБУ «Тигирекский заповедник» и АО «Южное ДСУ Алтайского края». План восстановления популяции включает изучение и мониторинг кабарги, сохранение среды обитания, определение приоритетных зон, охранные мероприятия и образовательные программы.

В рамках данного соглашения уже проведено пять экспедиций, в ходе которых выявлено 46 видов растений и животных, включенных в Красную книгу Алтайского края, из них семь видов также занесены в Красную книгу Российской Федерации. Разработана стратегия сохранения кабарги до 2030 года, включающая мониторинг и учет популяции, охрану среды обитания и кормовой базы, создание особых охранных зон, совместное патрулирование и проведение полевых и камеральных исследований. В связи с этим создание национального парка «Горная Колывань» на данной территории представляется оптимальным решением для достижения большинства целей проекта.

«Сегодня мы идем по примеру крупных компаний РФ, которые курируют крупные экологические проекты. У нас в лице такого бенефециара выступает алтайский охотпользователь, основной бизнес которого не связан с охраной природы, но который вкладывает много сил и финансов в это увлечение и сохранение кабарги в Чарышском округе. Надеюсь, что его примеру последуют и другие предприятия края», - заявил замминистра природных ресурсов и экологии края Максим Катернюк.

По итогам встречи на круглом столе было решено создать механизм координации между государственными и частными организациями, отвечающими за сохранение кабарги в регионе; содействовать утверждению стратегии охраны вида; разработать систему учета животных с использованием современных технологий, включая фотоловушки; провести полное обследование бассейна реки Кумир для выявления редких видов растений и животных.

Кроме того, участники мероприятия считают важным осуществлять совместное патрулирование территории для борьбы с браконьерством и активно участвовать в согласовании границ будущего национального парка «Горная Колывань» по мере поступления соответствующих материалов от Министерства природных ресурсов. Также планируется вести информационную и просветительскую работу среди местного населения и в образовательных учреждениях. В завершение участники дискуссии договорились проводить подобные совещания экспертов не реже одного раза в полгода для координации деятельности и обсуждения достигнутых результатов.