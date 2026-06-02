Тренеры в Алтайском крае могут получить выплату в 1 млн рублей

В Алтайском крае реализуется программа «Земский тренер» - аналог «Земского доктора». Теперь специалисты из области спорта тоже могут реализоваться на селе и получить за это неплохие «подъемные» – 1 млн рублей. Рассказываем, кто может участвовать в проекте, и на каких условиях.

Заявки на участие в программе принимаются в министерстве спорта Алтайского края до 15 июля этого года включительно. Однако чтобы получить одобрение, необходимо соответствовать некоторым критериям:

– иметь высшее или среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта,

– быть трудоустроенным в организации физической культуры и спорта, расположенной в населенном пункте Алтайского края с числом жителей до 50 тысяч человек.

При этом претендент может подать заявление только на одну вакантную должность, включенную в Перечень работников сферы физкультуры и спорта на текущий год.

Однако со стороны самого претендента тоже есть определенные обязательства. Главное из них – отработать не менее пяти лет с момента заключения с тренером трудового договора. Всего на данный момент в Алтайском крае открыто 65 вакансий. В селах есть потребность в тренерах по футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, биатлону и самбо, хоккею, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, адаптивному спорту и т.д.

Уже непосредственно на местах, кроме единовременной выплаты в 1 млн рублей тренеры могут рассчитывать и на другие меры поддержки: компенсацию услуг ЖКХ, аренду жилья, компенсацию оплаты курсов повышения квалификации, выплату муниципальных «подъемных» молодым специалистам, на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и т.д.

Для участия в отборе потребуются следующие документы:

- заявление на участие в конкурсном отборе;

- согласие на обработку персональных данных;

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- копия свидетельства о перемене имени (о регистрации брака)– при смене фамилии (имени, отчества);

- копия документа о среднем профессиональном образовании и (или) высшем образовании;

- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (при наличии);

- копии документов, подтверждающих наличие государственных, ведомственных и региональных наград (при наличии).

Важно отметить, что все копии должны быть заверены в установленном порядке.

Принести пакет документов можно лично с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, кабинет 708.

Также можно направить почтой: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, Министерство спорта Алтайского края (с пометкой «Земский тренер»).

Дополнительные вопросы по телефону: 8 (3852) 569-412, Клюева Елена Владимировна, консультант отдела по вопросам государственной службы, кадров и организационного обеспечения минспорта Алтайского края.

