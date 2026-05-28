Участники поборются за 10 млн рублей. Жителей Алтайского края приглашают в новое шоу

Жители Алтайского края дважды становились участниками шоу «Выжить в Стамбуле». Фото: ТНТ

Жители Алтайского края уже не раз становились участниками известных шоу на федеральных каналах. И вот новый шанс – объявлен отбор на проект «Хочу на ТНТ» (16+). Оффлайн-кастинги пройдут с 30 мая по 6 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

«Жители Алтайского края – очень активные и уже не раз становились участниками наших проектов, например, дважды участвовали в шоу «Выжить в Стамбуле». Очень надеемся, что и в этот раз найдутся смелые и талантливые, которые достойно представят свой регион и прославят его на всю страну», - поделились ожиданиями представители телеканала.

Что за проект

«Хочу на ТНТ» – это всероссийское шоу талантов, в котором обычные люди со всей страны смогут побороться за 10 миллионов рублей, контракт с «Инсайт Люди» и шанс стать новым лицом телеканала.

Принять участие в отборе на шоу сможет любой желающий вне зависимости от возраста, профессии и жанра выступления.

«Участники должны продемонстрировать свои способности в любой сфере: это может быть вокал, хореография, иллюзионизм, рэп, пародии или любое другое уникальное умение. Ключевым требованием является способность удивлять и готовность представить свои навыки широкой аудитории. Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте ТНТ», - рассказывают организаторы.

В состав жюри, которое будет отбирать участников на шоу, войдут популярный стендап-комик Сергей Орлов, Ольга Бузова, Марина Кравец и Сергей Светлаков. Именно они будут оценивать конкурсантов и искать самые яркие таланты страны. Ведущей проекта станет актриса, телеведущая Анна Хилькевич.

«Мне всегда нравились люди, которые умеют удивлять. Причём неважно чем: голосом, харизмой, странным навыком или абсолютной уверенностью в себе. В интернете сейчас каждый второй — звезда, но одно дело снять ролик дома, а другое — выйти перед живой аудиторией и реально зацепить. Вот таких людей и хочется увидеть. Ну и, честно говоря, я сам люблю всё немного ненормальное — поэтому жду тех, после кого мы выйдем с кастинга и скажем: “Это что сейчас вообще было?”», - поделился Сергей Орлов.

В каких реалити-шоу засветились жители Алтая

Напомним, в этом году участницей реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стала бывшая сотрудница МВД из Барнаула Дарья Выходцева. Она стала одной из самых ярких участниц сезона и оказалась единственной девушкой в проекте, дошедшей до полуфинала.

В 2023 году в этом же проекте участвовала менеджер из Бийска Анастасия Балахнина. Тогда она рассказывала, что увидела пост Павла Воли о предстоящем кастинге на «Выжить в Стамбуле» , заполнила анкету, отправила видео-заявку и в итоге попала в финальный кастинг, который успешно прошла.

А 28-летний уроженец Барнаула, спортсмен-кикбоксер Александр Лепихов в этом году стал участником шоу «Титаны». Посмотрев первый сезон проекта, он решил испытать себя и попробовать пройти испытания на второй. В итоге стал участником шоу. Ну а в третьем сезоне «Титанов» одним из участников стал Заслуженный артист Республики Алтай, артист балета Айхан Шинжин. Зрителям он уже был известен как участник проекта «Танцуй!» на Первом канале.

Справка КП

Где и когда пройдут кастинги

Москва: 30–31 мая – Студия Gold&Dance Белорусская, 3-я улица Ямского Поля, 2, корп. 19,

Нижний Новгород: 1 июня – Студия Zvezdinka Hall, ул. Звездинка, д.26,

Краснодар: 3 июня – Студия Палладиум,Ул. Головатого, 274,

Екатеринбург: 5 июня – Студия «Цех», Ул. Красноармейская, 10,

Санкт-Петербург: 6 июня – Студия Jonathan Dance, Чкаловский проспект, 15.

