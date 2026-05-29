«Если тест будет отрицательным, я попрошу его сменить фамилию»: барнаулец спустя 26 лет узнал, что не является отцом старшего сына

Андрей и Роман уже несколько лет не общаются

Больше 20 лет Андрей Тевс был уверен, что поступил правильно, когда бросил Германию и вернулся на Алтай. В 2000 году мужчина узнал, что одна из его подруг родила ему сына, и решил создать с ней семью и воспитать мальчика. Однако несколько лет назад уже бывшая супруга заявила – «Сын Рома не от тебя». Отношения между отцом и сыном с тех пор трещат по швам, а чтобы удостовериться, сказала ли мать Романа правду, семья пришла на передачу «ДНК» на НТВ. Подробнее – в нашем материале.

«У меня было достаточно много женщин»

Андрей Тевс является уроженцем села Кулунда в Алтайском крае, но в 2000 году он вместе с отцом перебрался в Германию. В один из отпусков, когда он гостил на родине у матери, у него закрутилась интрижка с девушкой по имени Людмила. Мужчина уже успел вернуться в Германию, когда ему позвонила мать и сказать, что у того родился сын. Первенец.

Андрей сейчас проживает в Барнауле. Кадр передачи «ДНК» на НТВ

«Сказали, что сын похож на меня, как две капли воды. Я был молод, в шоке. Сначала планировал приехать и уехать назад в Германию, но на обратном пути доехал до Москвы решил окончательно, что все – остаюсь. Позвонил отцу и сказал, что не вернусь, - рассказывает Андрей. – Приехал в Кулунду поздно ночью. Первым делом – к ней, увидел ребенка спящего, было очень эмоционально. Привез ему с Польши плюшевого далматинца».

Андрей начал проживать вместе с Людмилой и их общим сыном Романом, но с предложением руки и сердца мужчина не спешил – подозревал, что отношения долго не протянут, а причиной тому – скандалы из-за его постоянных измен. Он даже это не отрицал.

«У меня было достаточно много женщин, но я пытался это скрывать», - отметил Андрей Тевс.

Однако уходить из семьи он не хотел, и «чтобы удержать отношения», решился на второго ребенка. Так, у Ромы появился младший брат – Дима. Но даже второй ребенок отношения между сожителями не спас, поэтому в 2015 году пара разбежалась.

Отец продолжил поддерживать отношения с детьми – давал им деньги, платил алименты, забирал к себе в гости и старался проводить с ними время. Пока в один момент не услышал от экс-жены, что старший сын не от него…

«Позвонила, сказала, что Ромка не от меня. Я положил трубку, не стал вступать в перепалку. Думал, что она решила мне насолить. Младший – копия я, вспыльчивый, но отходчивый, а старший – более прагматичный, с хитрецой такой, все просчитывает. Рома не такой, как я, по хозяйству – за компьютером все время сидел. Я думаю, что это воспитание – результат влияния Людмилы. Я его забирал к себе только на лето», - говорит Андрей.

Ребенок от школьного романа?

Сейчас Андрей уже не живет в Кулунде – он переехал в Барнаул, купил квартиру и построил новую семью. В его новом доме есть гостиная, в которой всегда рады младшему сыну Дмитрию, а вот Романа он не готов даже пустить на порог – говорит, что не доверяет ему.

«С Ромой стали портиться отношения еще до того, как он пошел в армию. Он не хотел работать, живет за счет бабушки в 26 лет».

Татьяна Борисовна, мама Андрея и бабушка Романа и Дмитрия, добавила, что суммы, которые просит у нее так называемый старший внук, немалые – то 15 тысяч рублей займет, то и вовсе попросил взять на себя кредит на 100 тысяч рублей. Из всех платежей парень рассчитался лишь за два месяца, а остальное пришлось гасить пенсионерке.

«Пять лет назад я не приняла это близко к сердцу (что Рома якобы не ее внук, прим. ред.), но Людмила меня оскорбляет, говорит, что я виновата в том, что они разошлись с сыном. Хочу поставить точку над i, - подчеркнула Татьяна Борисовна. – Хочется правильно распорядиться наследством: машина, большой кирпичный дом – все это 7-8 млн рублей стоит»

Если отец – не Андрей, то кто? По словам Татьяны Тевс, отцом Романа может быть одноклассник Людмилы, с которым она была в отношениях незадолго до того, как встретилась с Андреем. Однако этот загадочный одноклассник внезапно погиб в ДТП. Уже после его смерти и начала отношений с Андреем Людмила узнала, что беременна. Подсчитать точно, кто является отцом ребенка, она не могла. Может, когда Роман подрос, она наконец увидела, что назвала отцом своего ребенка не того…

Есть и другая версия, по которой Людмила могла «спутать карты», чтобы получить наследство от родных погибшего одноклассника. В голосовом сообщении она заявляет, что «у Ромы богатые бабушка и дедушка, есть квартира хорошая»:

«Если поможете доказать наследство, то ребенок будет в шоколаде, а так мы на ваше наследство со стороны Ромки не претендуем вообще абсолютно. Будет он Тевс Роман Андреевич и будет, а я рассчитаюсь с долгами и кредитами и сменю фамилию», - говорится в голосовом сообщении.

Момент истины

Андрей был настроен решительно. Отвечая на вопрос ведущей о том, что будет, если тест на родство героев покажет отрицательный результат, он заявил, что попросит Романа сменить фамилию.

Сам Роман тоже появился в студии и признался, что не общается с отцом, потому что имеет на него обиду с детства – за драки, пьянки и якобы плохое отношение к его матери. При этом парень без зазрения совести берет деньги у бабушки. Насчет кредита, который ей пришлось взять на свое имя, он сказал, что ему нужно было как-то вылазить из долговой ямы.

«Ты же сказал мне, что сам будешь рассчитываться… Ты ко мне даже на юбилей 70 лет не приехал, даже цветочка не подарил», - заявила Татьяна Борисовна.

«Не было возможности, вот и не приехал», - ответил ей «внук».

Сейчас молодой человек живет в Новосибирске и, судя по всему, имеет проблемы не только с отцом и бабушкой, но и с трудоустройством. Но не все из родственников готовы от него отвернуться – его крестная мама, родная тетя по отцу Елена Старченко заявила, что даже если окажется, что они – чужие, она все равно будет его любить.

«Он был нашим первенцем, все его холили, лелеяли. Я всегда говорила маме, что я против слухов о Людмиле, якобы она вела неправильный образ жизни. Недоброжелателей очень много, и слушать всех не нужно, - отметила Елена. – Я помогала с воспитанием Ромы, сидела с ним, ездили с ним в отпуск, забирала его даже к себе, когда у него начались конфликты с отцом после армии».

И вот он – решающий момент. В студии появился эксперт с конвертом и огласил долгожданный результат… Людмила все же сказала правду – тест ДНК показал 0%. Это значит, что Андрей и Роман совершенно чужие друг другу люди. Узнав об этом, Андрей заявил, что общаться с теперь уже бывшим пасынком не намерен. А бабушка, несмотря не на что, приняла совершенно иное решение:

«Рома, ты был моим внуком, и ты им останешься».

