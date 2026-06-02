В здании сохранились даже старые фотографии

Барнаульские блогеры, авторы канала «2 Юли в Барнауле» нашли необычное место, которое буквально переносит в прошлое. В заброшенном, вероятно, бывшем учебном корпусе сохранилось всё – от библиотеки, до личных медкарточек. О своем «путешествии в прошлое» рассказала одна из авторов канала Юлия Дворникова.

«Вообще, у нас проект по обзорам в городе. Мы делимся различными местами, музеями, мероприятиями. И мы познакомились с девушкой Яной, которая ходит по заброшкам», - рассказала Юля.

Вот как раз Яна и показала советское здание, примерно 1960-х годов постройки, где сохранилось множество предметов эпохи. Видимо, что это бывшее учебное заведение. По стенам много обучающих плакатов советских времен, парты, множество книг, тетрадей. В кабинете библиотеки книги аккуратно сложены по полочкам. Есть даже медицинские карточки с флюорографиями.

«Кстати, что удивило - там много пленок для проектора учебных. Некоторые прям в целых железных контейнерах. Сложилось такое чувство, что просто все внезапно куда-то ушли и назад так и не вернулись», - говорит блогер.

Нашлись среди бумаг даже старые фотографии.

Конечно, посмотрев на фото и видео в блоге девушек, многие скажут – все же просто разбросано по полу, хлам и пыль везде. Но это если не видеть, как выглядят другие заброшенные здания, которые быстро добиваются «налетами» людей. Поэтому блогеры и не хотят говорить, где здание находится.

«Оно стоит в отдаленном районе, поэтому маргиналами почти не тронуто. Там достаточно чисто, цивилизованно, именно поэтому мы не раскрываем его местонахождение, чтобы не испортили», - говорит Юля.

О том, кому здание принадлежит, информации у Юли и ее подруг – нет. Но сейчас приходят мысли разузнать, кому оно принадлежит. Ведь старые вещи отсюда еще могут сослужить службу, например, в музейной коллекции. К тому же девушки, как опытные путешественницы знают людей, кому бы что-то могло приглянуться.

Книги разложены по полкам

Учебные классы

Много документов сохранилось внутри

Построено здание примерно в 1960-е годы

