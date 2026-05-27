На Алтае мужчина напал на маленькую девочку из-за детской ссоры

Полиции предстоит выяснить все детали происшествия. Скриншот видео сообщества "Каменские известия"

В Камне-на-Оби местный житель устроил расправу над чужим ребенком прямо на улице. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как взрослый мужчина применяет к девочке физическую силу, хватает её за волосы и кричит: «На тебя заяву накатать!».

В комментариях к видео сообщества "Каменские новости" горожане рассказали, что мужчина таким агрессивным способом пытался «защитить» собственную дочь. Причиной конфликта якобы стало то, что пострадавшая девочка до этого плюнула в его ребенка. Мать пострадавшей школьницы сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

На публикацию в соцсетях отреагировал прокурор Алтайского края Антон Герман. Он поручил территориальной прокуратуре провести тщательную проверку, выяснить все причины и условия случившегося, а также проконтролировать принятие процессуального решения.

Также по данным регионального управления МВД, сообщение об инциденте было официально зарегистрировано в Каменском отделе полиции 25 мая. В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.