Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 7:49

На Алтае мужчина напал на маленькую девочку из-за детской ссоры

Горожанин схватил девочку за волосы
Павел БАСТРЫГИН
Полиции предстоит выяснить все детали происшествия. Скриншот видео сообщества "Каменские известия"

Полиции предстоит выяснить все детали происшествия. Скриншот видео сообщества "Каменские известия"

В Камне-на-Оби местный житель устроил расправу над чужим ребенком прямо на улице. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как взрослый мужчина применяет к девочке физическую силу, хватает её за волосы и кричит: «На тебя заяву накатать!».

В комментариях к видео сообщества "Каменские новости" горожане рассказали, что мужчина таким агрессивным способом пытался «защитить» собственную дочь. Причиной конфликта якобы стало то, что пострадавшая девочка до этого плюнула в его ребенка. Мать пострадавшей школьницы сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

На публикацию в соцсетях отреагировал прокурор Алтайского края Антон Герман. Он поручил территориальной прокуратуре провести тщательную проверку, выяснить все причины и условия случившегося, а также проконтролировать принятие процессуального решения.

Также по данным регионального управления МВД, сообщение об инциденте было официально зарегистрировано в Каменском отделе полиции 25 мая. В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.