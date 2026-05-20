Участники проекта «Титаны» на ТНТ проведут спортивные сборы в Горном Алтае

Наставники спортивных сборов в Горном Алтае. Коллаж/фото ТНТ

Участники одного из самых рейтинговых спортивных телешоу «Титаны» на ТНТ организуют сборы в Горном Алтае. Присоединиться к ним смогут все желающие.

С 10 по 17 августа в Чемальском районе Республики Алтай сильнейшие атлеты и создатели проекта «Титаны» проведут спортивные сборы. Их участники под чутким надзором и при всесторонней поддержке профессионалов, смогут ощутить себя настоящими чемпионами. В этом им помогут наставники групп: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля Давид Чакветадзе и победитель второго сезона шоу учитель физкультуры Николай Бобылев.

«Все как в олимпийской сборной: зарядка и две тренировки под руководством чемпионов. А также каждодневные испытания, которые подготовил для тебя главный судья и тренер сборов Сергей Майоршин, – анонсируют организаторы. – Это будут не просто спортивные сборы, тебя ждет настоящая битва в горах».

Авторы проекта заверяют, что тренировки будут выстроены таким образом, что комфортно будет человеку с любым уровнем подготовки. К тому же это хороший шанс зарядиться энергией от единомышленников.

Поэтому в летний лагерь приглашаются и те, кто уверен, что он готов к любым испытаниям и те, кто занимается спортом и физкультурой в свое удовольствие. Подход будет найден к каждому из участников. При необходимости сложные упражнения будут адаптированы и представят в упрощенном варианте.

«Каждый тренировочный день будет проводить один из чемпионов. Зарядка и тренировки будут в его стиле», - говорят организаторы.

Причем стартовая тренировка ждет атлетов уже в первый день сборов. Конечно же, она будет легкая, а вот со второго дня начнутся самые настоящие испытания.

«У тебя есть возможность не просто посмотреть на чемпионов, но и пройти с ними вместе плечом к плечу тренировочную программу», – заявляет Николай Бобылев.

«На Алтае я буду твоим личным наставником, и ты узнаешь свой настоящий предел», – добавляет Давид Чакветадзе.

«Мы проверим твою силу воли, дух и характер», – говорит Никита Крюков.

Кроме регулярных тренировок у участников также будет свободное время, которое они смогут посвятить отдыху, медитациям, прогулкам или экскурсиям по прекрасному Горному Алтаю, а также в программе баня, развлекательная программа и многое другое.

Напомним, участниками телепроекта «Титаны» в разное время были жители и уроженцы Алтайского края и Республики Алтай. В их числе трёхкратный чемпион Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу Александр Лепихов, Заслуженный артист Республики Алтай, танцовщик, артист балета Айхан Шинжин, российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Герой России, женщина-космонавт Анна Кикина.

