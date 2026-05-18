Еще год назад 29-летняя жительница Томска Ольга Никулина жила в обычной квартире, ходила на работу и мечтала о том, как однажды купит свой дом на колесах и отправится на нем в путешествие. Но в один момент наша героиня подумала «А зачем ждать?», села в машину и уехала за тысячи километров от дома. Вот уже восемь месяцев Ольга живет в своем автомобиле в Республике Алтай и ведет блог, в котором честно делится реалиями, с которыми ей пришлось столкнуться. Подробнее – в нашем материале.

«Каждый день одно и то же»

Ольга была обычным мастером маникюра. Дом, работа, дом, и так каждый день по кругу…

«Я работала на одном месте восемь лет. Все изменилось с вопроса к самой себе, с мысли: а к чему я вообще иду? Помню, как работала с клиенткой и подумала, что всегда хотела себе дом на колесах, и спросила себя, сколько можно ждать? Либо я что-то делаю, либо продолжаю жить в этой рутине. Тогда я просто решилась поехать жить в машине туда, куда мне захочется».

Начать свой путь девушка решила с Алтая. Семья, родные, друзья, услышав о том, что она решила пожить в диких условиях в одиночку, наверняка, решили, что та сошла с ума.

«Сначала я решила сделать пробный выезд – в январе на свой день рождения я решила просто покататься по Алтаю и отметить свой праздник. Ночевала в машине – без мастраса, без спальника. Просто всю неделю у меня машина была заведенная. Мне такая жизнь понравилась - все под рукой. А на свой дом на колесах я накопила бы еще не скоро, даже если бы я продала машину».

Подготовка заняла несколько месяцев. Для начала нужно было решить финансовый вопрос – Ольге пришлось плотно поработать, чтобы взять в путь хоть какие-то сбережения и основательно закупиться для обустройства своего передвижного «гнездышка». Также пришлось полюбить закаливание – девушка ни дня не пропускала. Наконец, чтобы где-нибудь в пути не заглох мотор, нужно было «от» и «до» проверить автомобиль.

И все равно, несмотря на долгую и тщательную подготовку, не обошлось без непредвиденных сюрпризов:

«Прямо за месяц-полтора до выезда у меня загорелось сидение в машине. Пауэрбанк вспыхнул, пока я была на работе. Погода была пасмурной, а он даже на зарядке не стоял, просто загорелся по непонятной причине. Я подхожу к машине, открываю, а весь салон в гари, вонь стоит. Повезло, что в машине не хватило воздуха, иначе бы вся машина могла сгореть».

Казалось бы, пожар – плохой знак перед поездкой, но не для Ольги. Будучи оптимистом в душе, она решила, что таким образом решился вопрос спального места – нет кресла, значит, будет кровать!

«Было страшно менять все в своей жизни, идти в никуда, бросать основную работу, жить в машине. Но я решила сразу погрузить себя в суровые условия. Выехала в сентябре. Внутри был какой-то зов, к которому я прислушивалась. Огонь – это очищение, значит, мне, действительно, нужно было начать все с чистого листа. В первую ночь в Горно-Алтайске жуткое ощущение не покидало. Я просыпалась и думала: «Оля, что ты делаешь, Зачем, как дальше? Из сбережений –30-35 тысяч рублей. Я в чужом городе, без работы». Но я отбросила все мысли и поехала по Чуйскому тракту. Вдаль…»

Солнечная батарея, кастрюля и портативный душ

Глядя на кадры автомобиля Ольги, так и хочется узнать, как ей удалось уместить там целый «дом»? Пробежимся по самому главному.

Так как погода в горах переменчивая, первым делом для жизни в машине нужен хороший спальник – у Ольги он рассчитан на температуру до минус 40 градусов.

«Ночами здесь очень холодно, но я постепенно привыкала к погоде. На ночь машину всегда глушу - не сплю с заведенным двигателем, и даже на атвозапуск не ставлю. В спальнике прекрасно, но когда вылезаю из него утром, то ужасно холодно», - рассказывает наша героиня.

Останавливаться Ольга старается возле водоемов, чтобы можно было помыться. Для гигиенических процедур у женщины есть специальный душ-палатка: холодную воду можно зачерпнуть прямо в речке, а если хочется горяченькой – можно нагреть в ведре на огне. А для особых ценителей можно и вовсе организовать «дикую» баню – с помощью нагретых на огне камней температура внутри палатки становится не меньше, чем в сауне. Ах, как хорошо выбежать из нее, да в холодную речку…

«Для готовки - плитка, газовые баллоны. У меня всегда с собой топор, портативный аккумулятор для машины, горелка, провода, посуда - сковородка, кастрюля, кружка, ложка и так далее. Холодильника у меня нет, поэтому продукты покупаю по мере необходимости. Одежды немного – всего три пакетика: термобелье, куртки, носки, нижнее белье, теплая одежда, в том числе две шубы, и платья, конечно – красивой хочется быть всегда. Есть и аппаратура для съёмок».

А еще в «арсенале» блогера – настоящая солнечная панель. Сейчас такую огромную «батарейку» можно купить на маркетплейсах по весьма привлекательной цене. В горах солнце практически всегда, поэтому штука для автомобилистов полезная.

А самый лучший «девайс» - портативная сигнализация, пушистый обогреватель и по совместительству лучший напарник в мире по кличке Вовчик. Французский бульдог – питомец девушки, который тоже переехал из Томска на Алтай:

«Я забрала его не сразу, так как мне для начала нужно было посмотреть, как буду справляться, поэтому до января он жил с моей мамой. Но свое обещание Вовчику я сдержала - после новогодних праздников я его забрала».

Найти хорошее место…

Для остановки и «привала» Ольга ищет места по велению сердца, но всегда старается держаться недалеко от деревень, чтобы не терять связь с внешним миром.

«Когда хорошее место найдено, то я моюсь, готовлю кушать, а затем сажусь немного поработать - монтирую видео и в целом занимаюсь блогом. Если нужно постираться, то делаю это в тазике, и развешиваю белье на деревьях, а зимой обращаюсь за помощью на местные турбазы – люди никогда не отказывают».

Блогер старается менять точки примерно раз в неделю, поэтому за рулем она находится не так долго, как казалось бы. В зимнее время на бензин приходилось тратить не более 500 рублей в день.

«Сбережения, которые я брала с собой, закончились почти сразу. Помню, как встала в Манжероке, на карте – 25 рублей, а что делать дальше – без понятия. Решила позвонить знакомому, с которым встретилась в кафе – он сказал, что готов помочь с работой в Чемале. Так я проработала на стройке бани – шкурила, шлифовала, красила, даже плитку укладывала. И еще успела поработать администратором: кстати, несмотря на то, что мне предложили заселиться для проживания, я все равно жила в машине, даже когда заболела и слегла с 39-градуссной температурой. Это уже мой путь, внутренний принцип».

…И найти хороших людей

Кстати, местные жители, которых довелось встретить Ольге, оказались крайне любезными – одни предлагают помощь, потому что думают, будто у девушки сломалась машина, другие – предлагают угостить девушку едой или приносят дрова.

«Страхов было много, но о том, что кто-то может мне навредить, я не думала. Со мной даже как-то приключилась одна история, и меня спас незнакомец. Осенью я пошла обливаться водой, и у меня случайно заблокировалась машина – осталась стоять на улице в купальнике. На помощь пришел местный житель - помог вскрыть замок, - отметила Ольга. – Мне встречаются на пути просто невероятные люди. К примеру, я заезжаю в населенный пункт, смотрю по домам, у кого топится баня, сигналю и спрашиваю – можно ли? Вселенная, Бог меня ведут и посылают людей, которые нужны мне в данный момент. Я полностью доверяю жизни».

На своем «железном коне» путешественница объехала почти всю Республику Алтай – по Чуйскому тракту она добралась почти до Монголии, а затем поехала обратно. Сейчас Ольга продолжает исследовать алтайские виды и мечтает купить новую машину:

«Я запустила что-то вроде челленджа по обмену вещей. Хочу дойти от карнавальной маски до внедорожника. Первый обмен я уже совершила – обменяла маску на колонку, далее буду менять колонку и так, пока не дойду до машины мечты».

И мы уверены, что с такой целеустремленностью у Ольги обязательно все получится!

