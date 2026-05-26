Семья из Барнаула спасла щенка и подвергла себя смертельной опасности: милый питомец оказался биологической «бомбой»

В Алтайском крае с начала 2026 года было зарегистрировано около 60 очагов бешенства, и новые случаи продолжают регистрировать. По словам экспертов, это может быть связано с ростом популяции лис, которые являются главным переносчиком вируса. Эксперты не раз просили жителей региона проявлять бдительность и избегать контакта с дикими животными, ведь заражению подлежат даже те, кто кажется абсолютно безобидным. К примеру, не так давно семья решила спасти щеночка и подвергла себя смертельной опасности.

Смерть в 100% случаев…

Как сообщили в управлении ветеринарии по Барнаулу, несколько недель назад в ведомство обратилась жительница краевой столицы и попросила исследовать ее собаку. Со слов женщины, она вместе со своей семьей ехала по трассе и заметила на дороге маленького щеночка. Малыша тут же забрали, чтобы спасти от неминуемой гибели. Дома нового члена семьи помыли, обработали от глистов и решили, что этого достаточно.

«Дети были в восторге: играли с ним, обнимали и даже целовали. Однако через несколько недель поведение щенка резко изменилось — оно стало неестественным. Вскоре животное погибло», - отметили в управлении.

Специалисты управления помогли семье оформить сопроводительные документы, чтобы материал отправили в лабораторию. К сожалению, результаты анализов были неутешительными – щенок был заражен вирусом бешенства. Теперь вся семья вынуждена пройти курс антирабической вакцинации.

Как напомнили эксперты, бешенство является одним из самых опасных инфекционных заболеваний, которое угрожает и животным, и людям. Вирус поражает центральную нервную систему и в 100 % случаев приводит к смерти после того, как у зараженного появились клинические симптомы.

Карантин и осмотр ветеринара

Этот случай наглядно показывает, как важно соблюдать правила безопасности при контакте с бездомными или незнакомыми животными. Помочь хвостику – это благородный поступок, но важно соблюдать правила профилактики, чтобы избежать неприятных и опасных сюрпризов.

В первую очередь нельзя сразу нести животное в дом и контактировать с ним – любого подобранного питомца нужно изолировать, как минимум, на 14 дней, и следить за его поведением. Спасеныша лучше показать ветеринару для оценки состояния здоровья и вакцинации.

«До завершения всех профилактических мероприятий ограничьте прямой контакт с животным, особенно для детей. Не позволяйте целовать, облизывать лицо, играть слишком активно. После каждого контакта с животным тщательно мойте руки с мылом», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что бешенство передается через слюну заражённого животного, в том числе при укусе. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Даже если у животного нет симптомов, оно все равно может быть заражено и опасно для окружающих.

Специалисты уточнить, что заболевание может иметь разные формы, но в качестве основных симптомов названы следующие:

- изменение поведения (агрессия или чрезмерная ласковость);

- затруднённое глотание, слюнотечение;

- параличи, нарушение координации;

- светобоязнь;

- водобоязнь (невозможность пить);

- судороги.

