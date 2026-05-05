Общая победа! Барнаульские общественники вернут родным ветерана Орден, снятый с «ряженого» лжегероя

Награда кировского героя нашлась в Алтайском крае

Накануне «Комсомолка» рассказывала про поиски родных ветерана Великой Отечественной войны, награду которого нашли в Алтайском крае. Времени на поиски было немного, так как до Дня Победы остаются считанные дни, но чудо случилось – на связь с общественниками вышел родственник участника боевых действий.

Спустя 81 год после Великой Победы в Алтайском крае был найден орден Красной Звезды времен Великой Отечественной войны. Символ мужества и отваги сняли с «ряженого» - мужчины, представлявшегося якобы ветераном Афганской войны. На деле же в боевых действиях он не принимал участия, а лишь присвоил себе чужие награды.

«В одном из сел Алтайского края проживал мужчина, примерно 60-летнего возраста, который рассказывал, что он служил на танке Т-72 в Афганистане, но такого танка там не было. Видимо, у ряженых играет тщеславие, нацепили орден и думают: «Какой я молодец, герой!», - рассказывал ранее директор АНО «Патриотический Огонь» Михаил Глазырин, который вместе с председателем «Танкового Братства Алтая» Евгением Сергеевым снял два ордена Красной звезды с лжегероя. Владельца первого ордена нашли всего за пять часов – его родным передадут награду уже в конце мая, а по второй награде поиски затянулись.

Из архивной справки о ветеране было известно немногое: старший лейтенант Ануфриев Иван Ильич родился в 1904 году в деревне Рогачи Макарьевского района Кировской области. В армию его призвали 27 октября 1927 года. Орденом Красной звезды наградили по Указу Президиума Верховного Совета СССР в ноябре 1945 года. Так как прописка у ветерана была в Кировской области, то общественники обратились за помощью к местным жителям и властям. И вскоре была получена долгожданная весточка…

«Найден племянник Ануфриева Ивана Ильича. Мы искали родственников ветерана ВОВ, обладателя ордена Красной Звезды. Теперь эта семейная реликвия найдёт дорогу домой благодаря невероятному стечению обстоятельств и поддержке неравнодушных людей!» - пишет руководитель патриотической организации Михаил Глазырин на своей странице в VK. - Именно такое возвращение утраченных семейных ценностей даёт нам силы двигаться дальше и продолжать поиски других героев нашей общей памяти».

По словам Михаила, родные Ивана Ильича проживали там же – в Кировской области, но как его награда оказалась в Алтайском крае – пока остается загадкой.

«Позднее мы договорились созвониться с племянником ветерана, и, может, тогда все и прояснится. Передача ордена пройдет либо в мае, либо в июне, в День памяти и скорби», - отметил Михаил в разговоре с «Комсомолкой».

На данный момент общественники продолжают еще несколько поисков. Так, до сих пор не обрели своих владельцев орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги» и два Ордена Красной Звезды. Орден Отечественной войны 2 степени принадлежал Крючкову Дмитрию Никитовичу (15.06.1925 – 11.02.2009), который проживал в Барнауле на проспекте Ленина. А медалью «За боевые заслуги» награждался Кособоков Петр Кириллович (03.05.1908 – 23.06.1983), проживавший в Октябрьском районе краевой столицы. Общественники призывают всех, кто может что-либо знать о ветеранах или их родных, с ними связаться:

- Евгений Сергеев (председатель «Танкового братства Алтая»): +7 963 518-16-41;

- Михаил Глазырин (Директор АНО «Патриотический Огонь»): +7 983 398-55-48.

