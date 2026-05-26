Не слабая сила воли, а хроническая болезнь. Как изменились подходы к лечению ожирения в Алтайском крае

Медики фиксируют эпидемию ожирения. От избыточного веса по всему миру страдает более миллиарда человек, и Алтайский край – не исключение. Сколько жителей региона сталкиваются с этой проблемой и какие современные подходы к лечению используют, рассказали эндокринологи на пресс-конференции.

Причина ожирения

Как рассказала главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава Алтайского края Алла Вигель, сегодня на 100 тысяч населения в Алтайском крае приходится 4,7 тысяч человек с ожирением. И это только те, кому официально поставлен диагноз. Людей с избыточной массой тела и тех, кто не дошел до врача со своей проблемой, гораздо больше.

«Если раньше считалось, что ожирение – эстетическая проблема конкретного человека, то сейчас ожирение считается хроническим заболеванием. Соответственно, подходы к нему изменились. Мы должны лечить человека на протяжении всей жизни. Если меры, которые принимаются для снижения массы тела, будут прекращены, то произойдет рецидив, ожирение вернётся. Лечение включает как традиционные методы – питание, физическая активность, так и медикаментозную терапию и бариатрическую хирургию при показаниях: высокая степень ожирения, осложнения в виде сердечно-сосудистых заболеваний, апноэ сна и так далее», – рассказала Алла Вигель.

Среди взрослых на ожирение в Алтайском крае приходится 18% всех эндокринных патологий. По словам главного эндокринолога, причина в подавляющем большинстве случаев – расстройства пищевого поведения.

«Это не значит, что пациент в этом виноват. Это болезнь, которую тоже нужно лечить», – акцентирует внимание врач.

В том числе в терапии при сахарном диабете и ожирении сейчас активно применяются агонисты рецепторов ГПП-1 – препараты, которые замедляют опорожнение желудка и подавляют аппетит.

Детское ожирение

Врачи бьют тревогу и из-за распространения детского ожирения. Оно занимает лидирующее место в структуре эндокринных заболеваний в Алтайском крае и ежегодной число случаев прирастает на 1-2%. Как рассказала главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава Алтайского края Евгения Тайлакова, на сегодняшний день диагноз «ожирение» имеют порядка 9600 детей. Терапия, как и у взрослых, включает коррекцию питания, образа жизни, работу с психологом и при необходимости применение медикаментов.

Алла Вигель считает, что принципы правильного питания должны закладываться не просто с детства, а еще внутриутробно:

«Консультируя беременных женщин, я просто поражаюсь тому, что едят женщины, будучи беременными, это совершенно нездоровая еда. А в детских до сих пор воспитанникам говорят: пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Ребёнок вырастет и не будет понимать, на каком моменте он уже сыт, пока не съест все, что лежит на тарелке. На переменах в школе учителя запрещают детям бегать по коридорам, но ребенок должен бегать. Это самые простые меры профилактики ожирения».

По мнению эндокринолога, для слома тенденции на ожирение необходима глобальная смена ориентиров людей на здоровый образ жизни.

