«Они ели что хотели, а я – яйца». Татьяна Девятова из Барнаула покорила два чемпионата России за неделю

Победа в финале. Фото: Союз ММА России

Татьяна Девятова отлично известна всем любителям смешанных единоборств и Алтайского края, и страны. К своим 20 годам девушка завоевала много серьезных чемпионских поясов. В этот раз Татьяна удивила поклонников тем, что в течение одной недели взяла два титула чемпионки страны в двух разных видах единоборств. Деталями своего пути к триумфу Татьяна поделилась с «Комсомолкой».

Так получилось, что в этом году в Сочи в течение нескольких дней проходило два чемпионата России – по панкратиону и по ММА. Татьяна Девятова прошла отборы на оба. Но целенаправленно готовилась только ко второму, ведь ММА – ее все-таки основной вид спорта. Ну и на чемпионате по панкратиону можно было травмироваться и «пролететь» мимо турнира по ММА. Однако герои ринга не были бы настоящими бойцами, если бы отказывались от возможности испытать себя.

«Изначально мы рассчитывали, что турниры будут разведены по времени. Но получилось так, что они оказались очень близко по датам. И решили, что надо сконцентрироваться только на ММА. А мы летели втроем от нашего клуба: два спортсмена (Али Гусейнов выступал только на чемпионате по панкратиону – прим.ред.) и тренер. Чтобы не разделяться, то вылетали к началу чемпионата по панкратиону. И вот решение о том, что выступлю и там, и там приняли только перед самым вылетом в Сочи. Обсудили с тренером, взвесили все «за» и «против» и решили попробовать», - рассказывает Татьяна.

Чемпионка России по панкратиону

Соревнования проходили с 17 по 19 мая. Панкратион – вид единоборств, который появился еще в Древней Греции. Он сочетает в себе ударную технику и борьбу. Татьяна выступала в категории фулл-контакт, или по-другому – классическом панкратионе. Здесь разрешены удары по голове и корпусу, а также броски с удержанием, болевыми и удушающими приемами.

«Схватки прошли спокойно. Обошлось без травм», - скромно говорит Татьяна.

В итоге в классическом панкратионе в весовой категории 71 кг Татьяна Девятова стала чемпионкой России. В финале она одолела Екатерину Зимину из Республики Карелия.

Чемпионка России по ММА

Турнир по ММА проходил с 21 по 23 мая и привлек внимание многих зрителей и почетных гостей. Как пишет «Алтайский спорт», соревнования посетили действующий чемпион PFL Вадим Немков, первый вице-президент IMMAF Висам Аби Надер, а в торжественных церемониях награждения участвовали президент Союза ММА России Сергей Фатеев и почётный президент Фёдор Емельяненко.

Вдвойне приятно, что на афишах турнира красовалась наша спортсменка. Оно и понятно, Татьяна до этого два года подряд брала титул чемпионки страны.

«Отдых между двумя чемпионатами был два дня. В ММА у меня другая весовая категория – 70 кг. И это еще одна ответственность для меня. Надо было и на панкратион вес держать и тут надо было согнать вес и держать его. Я питалась нормально, но психологически бывало сложно. Например, парень, который выступал по панкратиону, уже выступил. Они с тренером едят, что хотят, а я яйца ем», - рассказывает Татьяна.

Награждение Татьяны. Рядом тренер Иван Соловьев. Фото: Союз ММА России

В весовой категории было пять спортсменок, так как Татьяна была фаворитом, то свое выступление она начала со стадии полуфинала, где одержала победу над Камилой Саулян из Краснодарского края, а в финале техническим нокаутом победила москвичку Дзерассу Купееву.

Помимо чемпионского титула, Татьяна получила путевку на официальный чемпионат мира по ММА.

«Прошлые победы накладывают большую ответственность. Надо защитить титул обязательно. Поэтому очень приятно снова стать чемпионкой».

Поздравляем нашу чемпионку и ждем новых побед!

Справка КП

Татьяна Девятова дважды выигрывала чемпионат мира по универсальному бою, трижды чемпионат России по ММА и становилась чемпионкой мира 2024 года. Тренером Татьяны является Иван Соловьёв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я боец на ринге и простая девочка внутри»: чемпионка России по ММА из Барнаула рассказала о жизни и карьере