«Я боец на ринге и простая девочка внутри»: чемпионка России по ММА из Барнаула рассказала о жизни и карьере

На Чемпионате России по ММА в весовой категории до 65,8 кг победительницей стала 18-летняя жительница Барнаула Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске проходил Чемпионат России по смешанным единоборством ММА. В своей весовой категории до 65,8 кг победительницей стала 18-летняя жительница Барнаула Татьяна Девятова. О турнире, а также о семье, учебе и карьере девушка рассказала в интервью «Комсомольской правде» - Барнаул».

- Таня, привет! Расскажи про турнир, в котором ты участвовала. Как он проходил?

- На Чемпионат России по ММА отбирались только лучшие бойцы страны. Бои проходили с 1 по 3 июня, и каждый день у меня был поединок. В первые два дня я свои бои закончила досрочной победой. В финале мы дрались все три раунда, и я победила единогласным решением судей, став чемпионкой России.

После финального боя на Чемпионате России Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Это первая крупная победа для тебя?

- Я бы так не сказала. Можно сказать, что это самый масштабный чемпионат, плюс чувствуется уровень соперниц повыше. Но раньше я уже ездила на первенства России по панкратиону до 18 лет, там тоже была первой.

- Много спортсменов принимали участие в Чемпионате страны?

- Да, очень много. Но в моей весовой категории - 65,8 кг - всего пять человек, хотя для такого турнира это нормально. В целом количество девчонок-участниц растет. Приезжают они со всей страны.

- А возраст участниц какой был?

- От 18 лет.

- Тебе только 18. Ты, наверное, была одной из самых молодых спортсменок?

- Ну да. Вообще у нас с тренером стоял выбор: ехать выступать среди юниоров (от 18 до 20 лет) или среди женщин (от 18 лет и старше). Решили выбрать второй вариант. Чтобы сражаться с сильными соперницами и расти над собой.

- Призовые за победу заплатили?

- Нет, не заплатили. До начала соревнований говорили, что будут, но потом отменили. И кто занял призовые места, расстроились, потому что не получили денег. А для меня деньги - это не мотивация. Я счастлива была просто получить пояс!

- А финансовую поддержку кто-то тебе оказывает для участия?

- Спонсора у меня нет, платим за все сами. Родители помогают и тренер тоже. Тренер говорит, что в первую очередь надо надеяться на самих себя. Кто-то поможет – хорошо, если нет – справимся сами.

- На твой взгляд, насколько бои без правил - женский вид спорта?

- Меня все об этом спрашивают, говорят, что это мужской вид спорта. Я отвечаю, что на это как посмотреть. Допустим, кто-то считает ММА не женским видом спорта, а я считаю, что балет не для мужчин. И как определить, кто прав? И мужчины нужны в балете, и девушки в ММА.

- А как ты пришла в ММА?

- Я бы сказала, что популярность ММА среди девушек растет особенно сильно. Раньше я занималась кикбоксингом, потом решила немного поменять спортивное направление, и в декабре 2020 года перешла в смешанные единоборства. Подумала, что если идти куда-то, то только сюда. Плюс у меня раньше сестра занималась борьбой, и мне это нравилось. Начала искать зал и выбрала Top Team Siberia. А на кикбоксинг меня привела сестра старшая, точнее, я за ней потянулась, решила попробовать какой-то вид единоборств.

- Бывало такое, что хотелось бросить спорт?

- Честно, об этом никогда не думала. Уже суммарно занимаюсь спортом больше 4 лет, и мотивация выступать, никуда не делась.

В тренировочном зале Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Это травмоопасный вид спорта, можно получить травму от синяка до перелома. Не боишься?

- О них стараюсь не думать. Когда была на Чемпионате России по универсальному бою, выбила палец в одном из боев. Но в следующих поединках уже ничего не чувствовала – адреналин все перекрыл.

- А перед боями бывало страшно?

- Когда только начинала, то да, было страшно. Перед началом всегда замечала - выше или крупнее меня соперница. А сейчас это все переросло в уверенность. Раньше я еще занималась меньше. А сейчас я тренируюсь каждый день по два раза в день. Отсюда и уверенность, я думаю. Потому что приходят мысли, что я лучше готовилась, чем кто-либо.

- Кому первому звонишь после боев?

- Первому тренеру, а потом родителям. Если тренера нет рядом, то обязательно ему.

- Уже несколько раз говоришь о тренере. Он большой авторитет для тебя?

- Да, конечно. Мой тренер – Иван Соловьев, я отношусь к нему с большим уважением. Сказала бы, что в мире много хороших бойцов, но мой тренер — это кумир и пример для меня. Он меня всегда вдохновляет. Когда была моя первая тренировка в зале, он мне сказал: «Ты точно будешь чемпионкой». Это засело глубоко в сердце. И сейчас тренер очень сильно влияет на меня. Например, я планировала бросить учебу, но он сказал, что тогда в зал меня не пустит. Убедил, что каждый человек должен быть многогранным.

Татьяна Девятова с тренером Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- А где ты учишься?

- Я учусь в Алтайском промышленно-экономическом колледже на направлении «Земельные и имущественные отношения». Пошла туда после 11 класса.

- Как одногруппники воспринимают твои спортивные увлечения?

- С поддержкой. Вот недавно пришла в колледж, и меня все поздравляли с победой.

- У тебя опасный вид спорта, как родители реагируют?

- Переживают, конечно же. Когда пытались отговаривать, то я твердо стояла на своем, сказала, что занимаюсь тем, что мне нравится, и буду заниматься дальше. Конфликтов не было никогда на этой почве. Из всей семьи особенно мама переживает. Я, кстати, не люблю, когда она смотрит мои выступления – она очень сильно волнуется и все время говорит, что не хочет, чтобы я дралась. А в остальном от семьи очень большая поддержка. У родителей семеро детей, вместе со мной: самый старший и самый младший – братья, а остальные – девчонки. Я ровно посерединке – четвертая по старшинству. Ну и так как нас много, то и поддержки очень много!

У Татьяны большая и дружная семья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Как воспринимаешь себя: ты боец и на ринге, и в жизни? Или все-таки на ринге – боец, а в жизни простая девушка?

- Да, боец я только на ринге. А в жизни простая девочка и ничем не отличаюсь от других. В зале или перед боем я строгая, а в жизни нет. Простая в общении, как все ношу платья, юбки. Свои спортивные достижения никак не выпячиваю.

- А какие планы на будущее?

- Будущее точно связано со спортом. Очень хочу выступать среди профессионалов и сражаться на мировых аренах. Но до этого нужно еще дорасти. Пока буду еще набираться опыта среди любителей. Потом хочу сама тренировать и воспитывать новых чемпионов. Сейчас уже понемногу тренирую детей в зале, получаю опыт. Я считаю, что в учебе я столько не добьюсь, как в спорте.

БЛИЦ

- Книга или смартфон?

- Книга. Тренер заставляет меня читать.

- Пушкин или Достоевский?

- Достоевский. Он более серьезный.

- Кто ты: интроверт или экстраверт?

- Экстраверт. Друзей очень много, и люблю с ними общаться.

- Дополнительная тренировка или отдых с друзьями?

- Дополнительная тренировка все же.

- UFC или Bellator (одни из самых известных бойцовских организаций в мире, - прим. ред.)?

- UFC.

- На завтрак: шоколадка или каша?

- Каша.

- Выход в магазин: макияж нужен или нет?

- В магазин, думаю, не нужен, а если куда-то дальше, то обязателен.

- Партер или стойка?

Как пойдет. Все зависит от соперницы. Если не пойдет в стойке, то попробую уйти в борьбу.

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