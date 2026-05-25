Погружение в Телецкое озеро Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника обнаружили на дне Телецкого озера артефакт из прошлого века.

Подводный мир Телецкого озера до сих пор представляет собой одну большую загадку. Вокруг него ходит немало легенд, но некоторые из них вполне реальны. Одна из них – история о пирсе для судов.

Накануне дайверы биосферного заповедника совершили погружение в пределах села Яйлю и наткнулись на интересный артефакт – первое деревянное убежище для судов – пирс, он же дамба (именно так его именовали старожилы).

Сначала при погружении виднеется пологое мелководное галечное дно, но уже скоро оно заканчивается, а дальше идет илисто-песчаный свал с уклоном 40-45 градусов. Сюда и солнечный свет-то уже с трудом проходит, но то, что находится в глубине, еще можно рассмотреть.

Фрагменты дамбы Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Здесь, в полумраке, виднеются отдельные разбросанные бревна, а дальше уже само сооружение, сложенное преимущественно из кедрового кругляка – это и есть пирс.

«История этого артефакта давно ушедших времен берет свое начало в далеких 1960-х годах, когда для защиты в период бушующих зимних штормов было построено первое деревянное убежище для судов. Без такого сооружения на открытом всем ветрам берегу, где даже летом может быть высокая волна, стоянка судов без постоянного контроля может быть небезопасным мероприятием, а зимой и вовсе невозможна», – рассказывают в заповеднике.

На протяжении нескольких десятилетий дамба была востребованным сооружением, обеспечивающим круглогодичную навигацию. Ее достраивали, расширяли. Она вполне справлялась с возложенной на нее задачей, но в начале 90-х произошло непоправимое – дамба затонула. Восстановление не представлялось возможным. С тех она случит домом для обитателей подводного мира.

Конечно, за последние 30 лет дамба частично развалилась и поэтому бревна разбросаны по дну, но большая часть все еще надежно скреплена скобами и цепями, а камни внутри конструкции уже никогда не дадут всплыть.

Фрагменты дамбы Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

В наши дни дамба является одним из объектов подводной экотропы Алтайского биосферного заповедника. Профессиональные дайверы и любители могут без труда добраться до нее. Именно здесь они проводят обучение навыкам. Также многократно у берегов Яйлю проводились гидробиологические подводные исследования.

Кстати, те, кто никогда не совершал погружения, вместе с инструктором могут изучить мелководную прибрежную часть у села. Она вполне подходит для первого дайверского опыта.

Государственный инспектор Алтайского биосферного заповедника стала свидетелем очень интересного случая – она заметила бурого медведя, который вышел пастись на зеленый прилетецкий склон