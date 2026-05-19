Медведь на склоне. Фото: Светлана Кульбацкая

Государственный инспектор Алтайского биосферного заповедника стала свидетелем очень интересного случая – она заметила бурого медведя, который вышел пастись на зеленый прилетецкий склон.

Медведь медведю рознь

Район Телецкого озера также как и вся Сибирь в последнее время пережила настоящие погодные качели: после приятного потепления наступило резкое похолодание, снова выпал снег, но все живое все равно чувствует весну: распускаются цветы, зеленеет трава, на деревьях и кустарниках появляется листва.

Вот именно на такой пышущей поляне в окрестностях кордона Караташ государственный инспектор заповедника Светлана Кульбацкая заметила бурого медведя. Несколько особей спокойно паслись на зеленом склоне, как самые настоящие копытные.

Кому-то может показаться странным, но весной рацион грозного хищника на 70-80% состоит именно из свежей зелени. Хозяин тайги всеядный. Он может употреблять в пищу и ягоды, и орехи, и корни растений. Из более серьезного он предпочитает рыбу, яйца птиц, мелких грызунов, а также крупную дичь – оленей, лосей.

Кстати, не стоит путать этих бурых с теми, что обитают в степных кластерах Сайлюгемского национального парка. У них шерсть значительно светлее, да и рацион отличается от собратьев. Ученые считают, что их вообще можно выделить в отдельную популяцию. Эти ребята уже тоже вышли из спячки, но обычному человеку столкнуться с ними будет достаточно проблематично из-за их места жительства.

Брачный сезон земноводных

А в это время в глубине леса близ Телецкого озера даже несмотря на оставшийся на болотах лед уже вовсю начинают размножаться земноводные. Лягушки не смогли перевести биологические часы и сделать поправку на похолодание. У них в самом разгаре брачный сезон, а у береговой линии можно заметить икру, в которой активно развивается новая жизнь.

По-соседству встречаются другие представители земноводных – серые жабы. В сравнении с «братьями» они выглядят еще более пугающие, да и приближаться к ним служители заповедника не советуют – они ядовитые.

У кого-то может возникнуть закономерный вопрос – а зачем тогда они нужны? На самом деле серая жаба и остромордая лягушка играют очень важную роль в экосистеме леса. Они регулируют численность насекомых, которых не успевают догнать птицы.

