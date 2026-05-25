Дело бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева вновь поступило в суд

Суд отправил Шеломенцева в колонию строгого режима на 8,5 лет Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Антона Шеломенцева. Согласно карточке на сайте суда, материалы поступили 20 мая и уже на следующий день были переданы в производство.

Материалы направил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В начале мая он частично отменил обвинительный приговор в отношении Шеломенцева.

Напомним, бывший заместитель главы города Барнаула Антон Шеломенцев был признан виновным в получении взятки и отмывании денег. Суд установил, что в 2020 году он, будучи главой комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи получи от местного перевозчика Олега Бесчастного взятку в размере 2 млн рублей. За эти деньги чиновник поспособствовал тому, чтобы предприниматель получил выгодные городские маршруты.

На полученные деньги Шеломенцев через посредника Сергея Щукина приобрел автомобиль, который в дальнейшем поставил на учет. Также суд установил, что в 2022 году он получил взятку за незаконное изготовление проектной документации от руководителя ООО «ЗапСиб-Мост» Дениса Илюшина.

Суд отправил Шеломенцева в колонию строгого режима на 8,5 лет, а также приговорил к штрафу в 2,1 млн рублей. На данный момент он отбывает наказание в колонии в Новосибирской области.

Однако как стало известно, в начале мая 2026 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции частично отменил приговор в конфискации имущества. Центральный районный суд Барнаула пересмотрит данный вопрос.

В карточке суда говорится, что согласно пункту 15 статьи 397 УПК РФ, суд рассматривает следующие моменты: «о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора». Дата заседания на сегодняшний день пока не назначена.

Что же касается посредника Шеломенцева Сергея Щукина, то его суд приговорил к трем годам колонии строгого режима и штрафу в размере взятки.

Директора ООО «ЗапСиб-Мост» Дениса Илюшина приговорили к семи годам условного лишения свободы. Олег Бесчастный был приговорен к штрафу в размере 20-кратной суммы взятки - 40 млн рублей. Однако гособвинитель потребовал ужесточить наказание и назначить предпринимателю восемь лет колонии и штраф в 6 млн рублей. Дело направили на пересмотр, но позже стало известно, что производство приостановили, поскольку перевозчик отправился в зону СВО.

