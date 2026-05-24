«Вы с братиком будете ходить без зубов»: в Барнауле группа подростков жестоко избила 16-летнего парня

В адрес семьи поступают угрозы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском селе Власиха подростки напали на 16-летнего парня и жестоко его избили. Об этом мать пострадавшего парня сообщила в паблике Barnaul 22. По данному факту проверки проводят полиция и прокуратура.

Со слов матери пострадавшего мальчика Татьяны Усовой, вечером 15 мая четверо подростков напали на ее сына: парня избили по голове, туловищу, а также по гениталиям. В настоящее время идут и угрозы в адрес потерпевшего.

«Свидетели случившегося вызвали полицию и скорую. Я написала заявление прибывшим сотрудникам полиции и уехала с сыном на скорой в больницу. На следующий день на телефон моего сына в Telegram начали поступать сообщения с угрозами расправы, если мы не заберём заявление», - пишет женщина.

К посту был прикреплен скриншот сообщения с угрозами. Орфография и пунктуация сохранены.

«Тут такая делюга шо если ты заяву не заберешь и своего братика не успокоишь то вся твоя семья будет жить на улице, а вы с братиком будете ходить без зубов», - говорит неизвестный.

Со слов мамы несовершеннолетнего, избиение якобы было совершено за деньги от 15-летнего парня. Также женщина предположила, что дети могут принадлежать к экстремистской группировке – якобы они регулярно нарушают общественный порядок.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 15 мая в полицию поступило заявление по данному факту. Сейчас идет проверка, все меры будут приняты. Ситуация находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Сергея Камышева. Участников инцидента уже установили, в проверке участвуют сотрудники по делам несовершеннолетних.

Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. По поручению прокурора региона Антона Германа, устанавливаются причины и условия происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае проведут проверку после сообщений об избиении школьницы

Пострадавшую избили другие девочки (подробнее)