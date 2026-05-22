Осталось чуть-чуть потерпеть. Когда закончатся заморозки и придет тепло до +30 в Алтайском крае

Период заморозков в Алтайском крае, наконец, завершается. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и придет летнее тепло. О погоде на выходные и предстоящую неделю рассказала ведущий синоптик регионального гидрометцентра Наталия Кобякова.

«Да, нам осталось потерпеть холод буквально до понедельника. В выходные еще сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности. В субботу, 23 мая осадки прогнозируют в отдельных районах, а в воскресенье, 24 мая, дожди пройдут на большей части территории, местами с грозами, местами вероятные сильные дожди и усиление ветра до 15-20 м/с», – рассказала Наталия Кобякова.

При этом на выходных сохраняется вероятность заморозков в ночные часы. В ночь на 23 мая в Алтайском крае прогнозируют температуру от 0 до -5 градусов, по западу до +5. В Барнауле заморозки до -2.

Днем в субботу по краю +11...+16 градусов, по юго-западу местами до +21. В Барнауле столбики термометра поднимутся до +13…+15 градусов.

В ночь на 24 мая на небе будет облачно, поэтому ночные температуры повысятся до +6, +11 градусов. Днем в воскресенье будет дождь и до +17 по краю, до +14 в Барнауле.

А вот в ночь на понедельник, 25 мая, вновь возможны заморозки. Но ожидается, что это будет финальный удар перед теплой неделей. В дневные часы температура постепенно начнет расти.

«В течение следующей недели мы ждём неплохую погоду с летними температурами в дневное время от +23 до +32 градусов. Ночные температуры, конечно, будут не совсем летние, но все же без заморозков: от +12 до +17. В предгорьях пониже: +6…+10.» – отметила синоптик.

