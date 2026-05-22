Не приносите ежей домой! Алтайские ветеринары рассказали, чем опасны дружелюбные колючие зверьки

Помните знаменитый советский мультфильм про ежика в тумане? С детства мы видели этих милых зверьков в добрых сказках и книжках, а при встрече с животными в дикой природе затаивали дыхание и даже подкармливали их яблочком или молоком. Однако специалисты управления ветеринарии по Барнаулу строго-настрого запретили трогать ежиков, тем более их спасать и нести домой. Чем опасна встреча с лесной «колючкой» - в нашем материале.

По словам специалистов, ежи кажутся милыми и безобидными созданиями, но по факту могут являться носителями опасных заболеваний, в том числе лептоспироза (инфекция, которая выражается лихорадкой, поражением капилляров, почек, печени и нервной системы, прим. ред.), сальмонеллёза (острая кишечная инфекция, прим. ред.), стригущего лишая (высокозаразное грибковое заболевание, поражающее кожу и волосы, прим. ред.) и даже опасного смертельного заболевания – бешенства! Кроме того, на ежах обитают блохи, клещи и гельминты – паразиты, которые могут передаваться и человеку, и домашним животным.

Неизвестно, как именно отреагирует ежик на встречу с человеком. Казалось бы, вы не хотите причинить ему вреда и всего лишь тянетесь, чтобы потрогать колючки. Но еж может воспринять это за угрозу и цапнуть.

«Зубы ежа загнуты внутрь - при укусе образуются рваные раны, которые плохо заживают. Слюна ежа не обладает антисептическим действием и может вызвать заражение и нагноение. Колючки не так безобидны, как кажется: их поверхность имеет микроскопические зазубрины, из за чего они могут разрывать кожу при контакте, вызывая болезненные царапины», - рассказали в управлении.

Риск ежовой атаки увеличивается весной – в брачный период, когда самцы наиболее агрессивны, а также летом, когда самки защищают свое потомство.

На наличие болезни ежей может указывать следующее поведение:

- излишне дружелюбное поведение;

- дневная активность (ежи обычно ведут ночной образ жизни);

- дезориентация или вялость.

При встрече с ежиком специалисты советуют соблюдать простые правила. Во-первых, не стоит трогать ежа, полюбуйтесь им на расстоянии. Во-вторых, не стоит пытаться покормить или приручить животное.

«Держите на расстоянии домашних животных. Ежи опасны для кошек и собак: они могут укусить или передать инфекцию», - пояснили в управлении.

В случае контакта с ежом нужно тщательно вымыть руки. Если зверек вас укусил или поцарапал, обратитесь к врачу! Медик осмотрит рану и примет решение о необходимости вакцинации против бешенства.

Ни в коем случае не следует приносить ежа домой! Хоть зверьки и полезны для экосистемы тем, что уничтожают насекомых вредителей и грызунов, они остаются дикими животными, за которыми лучше наблюдать издалека.

