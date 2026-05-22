Перекрытие дорог в Барнауле 23 мая 2026 года: причина, время, автобусные маршруты

Зона перекрытия Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле 23 мая 2026 года ограничат движение в центре города. В чем причина, на сколько перекроют дороги и где, рассказали в мэрии.

В Барнауле 23 мая пройдёт всероссийский полумарафон «Забег.РФ», который станет частью крупнейшего в мире синхронного забега. Участники из всех 11 часовых поясов России одновременно выйдут на старт. В краевой столице забег состоится на площади Советов. В связи с этим перекроют проспект Ленина с 9:00 до 16:00. По четной стороне движение ограничат от проспекта Строителей до улицы Гоголя, по нечётной от проспекта Строителей до улицы Короленко.

В мэрии просят водителей заранее убрать машины из зоны перекрытия и выбирать маршруты объезда.

Как будут ходить автобусы

Автобусы №1, 10, 25, 144 в сторону ЛДП «Спартак-2» пойдут по маршруту: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический. В обратную сторону: проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей.

Автобус №6: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия. Назад – по тому же маршруту.

Автобус №20 в сторону площади Спартака: проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака. В обратную сторону: площадь Спартака – проспект Красноармейский – проспект Строителей.

Автобусы №33р, 70р, 109, 109оп в сторону конечных: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту. В обратную сторону – в обратном порядке.

Автобусы №35 и 53 в сторону площади Баварина: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – площадь Баварина. Назад: площадь Баварина – проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Красноармейский – проспект Строителей.

Автобус №55: проспект Красноармейский – проспект Строителей – площадь Победы. В обратную сторону – так же.

Автобусы №27 и 110 в сторону ЛДП «Спартак-2»: проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический. В обратную сторону: проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей.

Автобус №41: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская. В обратную сторону: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.

Троллейбусы №1 и №7: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина. В обратную сторону – так же.

