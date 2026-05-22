С дымом и авиашоу: что ждёт зрителей на первом этапе Кубка Барнаульской ракеты по дрифту

Заносы – обязательная часть дрифта Фото: Юлия СОЛНЦЕВА.

24 мая на гоночном треке под Барнаулом состоится первый этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту. Рев моторов, дым из-под колес, запах жженой резины и выброс адреналина – обеспечен. О дрифте, автомобилях, под капотом которых 900 лошадей, и ритуалах перед выездом на гоночную трассу рассказали организаторы Кубка - Артём Рейзбих и Иван Никулин.

- Что такое дрифт, в чем суть?

- Дрифт - это управляемый занос, когда автомобиль движется боком с прокручиваемыми задними колёсами. Изначально эта была субкультура, которая родилась на улицах. Не так давно дрифт признан автоспортом и постепенно он выходит уже на мировую арену. Вообще, дрифтеров деят на две категории: хулиганы, которые гоняют, как правило, по ночам и не дают горожанам спать, и спортсмены.

- А вы тоже когда-то были этими самыми хулиганами?

- Не без этого! Вообще , 90% авто спортсменов изначально были хулиганами.

- А чем дрифт отличается от дрэг-рэйсинга?

- Дрэг-рэйсинг - не менее интересная дисциплина, чем дрифт, но принципиальное ее отличие в том, что там разгон идет по прямой, а участники борются за самое быстрое прохождение дистанции. Дрифт же - это всегда какая-то конфигурация по трассе с поворотами. На мой взгляд, это очень интересно с точки зрения техники владения автомобилем, умении держать его под контролем.

- Заносы - это обязательная часть дрифта. А дым из-под колёс - это для вау-эффекта?

- Не сказать, что пилоты стремятся сделать как можно больше дыма, но когда ты двигаешься боком на машине, то задние колёса находятся в буксе - шина горит и появляется дым. И чем мощнее машина, тем дыма больше. Лично я очень люблю на своей «Toyota Chaser», мощность которой 900 лошадиных сил, дать дымка, так как это всегда вызывает восторг у зрителей. Не экономлю ни покрышки, ни ресурс машины – просто кайфую от души.

- Как начать заниматься дрифтом? Какая машина нужна?

- Не надо сразу строить машину. Можно начать вообще с гоночных симуляторов. Арендуйте на 20 минут, попробуйте – понравится или нет. Я сам готовился к Кубку России именно на симуляторе. Катался каждый день по 4 часа, и это очень помогло – вошел в десятку. Такие симуляторы у нас в Барнауле есть в торговых центрах. Но это самый простой и самый дешёвый вход в дрифт. Если понравилось, можно попробовать себя сначала в зимнем дрифте, причем не строить автомобиль с нуля, а взять в аренду. Такие возможности предоставляют дифт-школы. И если решите продолжать - то тогда уже можно задуматься о собственной гоночной машине. Однако проще ее купить, нежели строить самому. Когда у тебя мало опыта и понимания, то обязательно сделаешь кучу ошибок. Купить простенькую машину для дрифта можно за 200-300 тысяч рублей. Время от времени на разных платформах выставляют такие авто на продажу. Более подготовленный автомобиль обойдется примерно в 500 тысяч. Ну а для летнего дрифта – от миллиона. Для уровня чемпионата России счет идет на миллионы.

- Для участия в чемпионатах России нужны более мощные авто?

- По большому счёту, здесь не только мощность играет решающую роль, но технология подготовки автомобиля. То, как будет перенесён вес по автомобилю, какие покрышки используются и т.д.

- На каком автомобиле будете сами участвовать в этот раз ?

Иван: - Я поеду на «Toyota Mark 2» в сотом кузове с можно сказать, даже родным двигателем 2GZ. Они хоть и не ставились на эти модели, но это в любом случае двигатель «Toyota». Это вообще один из самых лучших двигателей для дрифта во всём мире. Мощность - 600 лошадиных сил. Для уровня наших соревнований больше и не надо

Артем: - Открою сезон на «Toyota Mark 2» в 90-м кузове, а на финальном этапе - на «Toyota Chaser (100)», у которого 900 лошадиных сил. Это машина уровня чемпионата России, поэтому будет не очень честно, если я на ней буду все этапы ездить. Выступлю в роли супербосса на финальном этапе с тем, кто доберется до конца и стану этаким финальным препятствием, костью в горле.

- Автомобили для дрифта используются для езды по городу?

- Нет, это исключительно гоночная машина. Более того – это спортивный инвентарь, как например, обруч или теннисная ракетка. Существует документ, который запрещает передвигаться по городу на машинах с измененной конструкцией. А у наших машин из заводской конструкции остается, по сути, только один кузов, и тот весь переварен.

Средняя мощность машин для дрифта – 600 лошадинных сил Фото: Юлия СОЛНЦЕВА.

- А как доставляют машины на соревнования?

- Либо на прицепе, либо на автовозе.

- Трасса проходит какую-то подготовку к соревнованиям?

- Наводится порядок, красятся поребрики. Состояние трека отличное. Его построили два года назад - это первая гоночная трасса в России, созданная специально для дрифта. Мы активно эксплуатируем ее, но при этом очевидно, что всё сделано качественно и надёжно. Единственная проблема случилась в этом году: трассу сильно затопило, пришла вода с полей. Поэтому сейчас будем доделывать ливневую систему, чтобы исправить этот недостаток.

- Какое топливо используется для дрифтовых автомобилей?

- В основном все ездят на гоночном топливе премиум-класса Hyper Fuel. Оно более качественное. Причем в Барнауле есть даже свой производитель.

- Сколько комплектов резины уходит за соревнования? Круг проехал – можно выбросить?

- Все зависит от мощности автомобиля и уровня чемпионатов. Мне, допустим, здесь хватает двух покрышек на десять кругов. А если я еду на чемпионат России, то две покрышки - это всего пара кругов. Просто когда ты там, то в эйфории газ не отпускаешь совсем.

- Какие самые частые поломки случаются в автомобилях во время гонок?

- Это может быть лопнувший привод или сломанная коробка. Но вообще машина не должна ломаться. Если она сделана хорошо и качественно, то должна сезон протащить.

- Как будет проходить Кубок барнаульской ракеты в этом году?

- В этом сезоне пройдет пять этапов. В них примут участие пилоты из Бийска, Новосибирска, Кемерово, Омска, Санкт-Петербурга.

По традиции в каждую гонку мы интегрируем какое-то шоу, чтобы было интересно не только автоспортсменам, но и всем остальным. Так, например, 24 мая, на первом этапе Кубка состоится авиашоу с трюковыми элементами самолёта Як-52. Пилот Виталий Лукьянченко вытворяет на самолете такое!!! Очень рекомендую побывать на авиашоу. Также мы представим порядка семи-восьми самолётов на выставке.

На втором этапе Кубка, 14 июня, в рамках соревнований будет проходить детская гонка на педальных машинках времён СССР. В прошлом году это вызвало самые положительные отзывы! Поэтому мы решили сделать детский заезд доброй традицией. Ребятишки в течение всей зимы готовились, занимались.

В третьем этапе Кубка, 12 июля пройдет выставка автомобилей от ретро до современности. Причем проведем среди них даже гоночные заезды!

Далее - четвёртый этап, 9 августа. Здесь помимо гонки автомобилей состоится еще и гонка дронов. Многие, наверняка, замечали, как на соревнованиях дроны снимают автомобили. В этот раз решили устроить гонку среди этих дронов. Кроме того, также соберём большую и крутейшую выставку авиамоделей. Есть среди них даже экземпляр с размахом крыла порядка двух метров.

И заключительный, пятый этап Кубка состоится 6 сентября - это будет финал. Здесь как раз поеду а роли супер босса на «Toyota Chaser». А зрителей ждем множество сюрпризов и подарков!

- Какие необычные машины заявлены в первом этапе Кубка?

- Наверное, из самого необычного - это «Toyota Sierra», которую подняли просто из пепла. Машиной управляет барнаульский пилот, очень легендарный чувак.

- Говорят, что гонщики очень суеверный такой народ. Есть ли у вас какой-то ритуал перед выездом на трассу?

Иван: - Определённые ритуалы, конечно, есть. Надо договориться с машиной, с трассой. Для меня они – как живые существа.

Артем (смеется): - Самый главный, наверное, ритуал - сходить в туалет. Ну а если серьезно - я гуляю по трассе. Ведь когда в автомобиле, то смотришь с одного ракурса на все происходящее, а когда идешь пешком - видишь все по-другому.

- Есть ли у ваших автомобилей имена?

- Свою «Toyota Mark II» я называю его Мисслухой. Missle - с английского переводится как тренировочная машина. Ну а»Toyota Chaser» называю ЗИЛ.

Подсказка КП

Как добраться до гоночной трассы «Ракета»

Едете по трассе в сторону Павловска и, не доезжая трех километров, увидите стелу аэродрома «Стрижи» и гоночного трека «Ракета» - здесь нужно повернуть налево, а там уже точно не промахнетесь! 6+

