Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья25 мая 2026 3:00

Стаю пеликанов занесло прямо в огород, а медвежонка нашли на дереве: трогательные истории спасения животных на Алтае

Рассказываем, как и кого спасали неравнодушные жители региона
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Медведь Тошка. Фото Алтайского государственного природного биосферного заповедника, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

Медведь Тошка. Фото Алтайского государственного природного биосферного заповедника, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

В Подмосковье следят за невероятной историей дружбы медвежонка Дыньки и щенка Арбузика. Дикий хищник попал в парк «Земля Прайда» после того, как потерял маму и был вынужден скитаться в полном одиночестве. Благо, что на глаза браконьерам медвежонок не попался. Хорошие люди вовремя пришли на помощь, забрали пушистую девчонку на воспитание и даже подарили ей друга, с которым она быстро позабыла про одиночество. И таких случаев – немало! «Комсомолка» решила вспомнить трогательные истории спасения животных на Алтае. Подробнее – в нашем материале.

Тишка и Тошка

В сентябре 2023 года в Алтайском биосферном заповеднике после четырех месяцев реабилитации выпустили на свободу медвежат-сирот. Один из озорников попал в заповедник, находящийся на территории Горного Алтая, из Алтайского края, а второго нашли сидящим на дереве возле села Артыбаш.

Оставшихся без матерей детенышей поселили в приюте для медвежат-сирот Алтайского заповедника. За лето они стали крепче и набрали массу. А чтобы животные не привыкли к человеку и не перестали его бояться, с медвежатами старались контактировать, как можно меньше.

Перед тем, как выпустить мишек на свободу, их ввели в сон с помощью специальных препаратов. Дорогу на волю они перенесли нормально. Правда, Тишка почему-то не хотел покидать ящик, в котором его перевозили. Вскоре малыши все же ушли от своих спасателей и отправились в новую жизнь вперед по склону.

Весной 2024 года ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин рассказал, что Тошка попал в объектив фотоловушки в месте, где его выпустили. Судя по всему, спасенный малыш полностью освоился в дикой среде.

С неба в огород

В ноябре 2010 года в селе Суслово Мамонтовского района Алтайского края произошло настоящее розовое чудо: прямо с неба в огород одного из местных жителей приземлилась стая пеликанов. По всей видимости, птицы сбились с маршрута из-за непогоды.

Специалисты поясняли, что через данный район проходят миграционные пути пеликанов, фламинго, чёрных аистов и лебедей. Явление стало настоящим природным феноменом, так как до этого пеликаны прилетали в Алтайский край лишь 110 лет.

Адаптироваться к дикой природе птицы бы не смогли. Поэтому красавчиков отловили и передали в барнаульский зоопарк «Лесная сказка», где они обитают до сих пор.

Пеликаны

Пеликаны

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Отбили от стаи псов

В ноябре 2025 года в Республике Алтай пожарные спасли лебедя. Неравнодушные граждане обратились в пожарную часть и сообщили, что недалеко от Каменистого озера в Кош-Агачском районе лебедя загнали собаки. Спасатели подоспели вовремя и разогнали бродяг, а лебедя сначала привезли в пожарную часть, а потом передали ветеринарам.

Вытащил из ледяной воды

В 2016 году на форуме «Алтайского рыболовного клуба» появилась информация о спасении лося. Мужчина рассказал, что в октябре возвращался домой с рыбалки и заметил движение в районе озера. Оказалось, что под воду провалился лось. Было видно, что животное выбилось из сил.

Рыбак обратился к спасателям, но те якобы сказали, что не могу помочь. Тогда мужчина попросил отца привезти топор и веревку, с помощью которых животное вытащили на берег. Затем лося растерли, чтоб он согрелся, и отпустили бежать по его важным лосиным делам!

Изъяли у браконьеров

А в 2014 году питомник редких птиц АлтГУ спас от гибели 14 краснокнижных соколов. Семь балобанов и семь сапсанов были изъяты у браконьеров, которые пытались вывезти птиц в Казахстан для дальнейшей продажи в арабские страны.

Птицы не один месяц проходили реабилитацию. Большинство из них попали к зоозащитникам с дефицитом веса – при норме от 1 до 1,1 кг они весили всего 700 граммов.

Сокол-балобан

Сокол-балобан

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нам удалось восстановить почти всех соколов, только один из них погиб практически сразу. Лапы и клювы у них были заражены грибком, имелись наружные паразиты, гельминты, повреждено оперение. Мы реабилитировали 14 птиц, которые получили новую путевку в жизнь», - рассказывали в питомнике.

После успешного лечения и набора массы все птицы были выпущены на свободу.

Простреленное крыло

В 2023 году в Алтайском крае спасали редкого краснокнижного филина с простреленным крылом. По данным регионального Минприроды, жители Алейского района увидели, что на дороге сидит крупная хищная птица, но летать она не могла. Кто подстрелил хищника, так и не установили.

Специалисты организации помощи диким животных «Ноев Ковчег» взялись за спасеныша, и вскоре филин был в Барнауле. Сначала птице провели срочную операцию, а затем направили ее на реабилитацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не приносите ежей домой! Алтайские ветеринары рассказали, чем опасны дружелюбные колючие зверьки

Ежики лишь с виду милые и безобидные, но на деле могут нести в себе смертельную угрозу (подробнее)