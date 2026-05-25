Стаю пеликанов занесло прямо в огород, а медвежонка нашли на дереве: трогательные истории спасения животных на Алтае

Медведь Тошка. Фото Алтайского государственного природного биосферного заповедника, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

В Подмосковье следят за невероятной историей дружбы медвежонка Дыньки и щенка Арбузика. Дикий хищник попал в парк «Земля Прайда» после того, как потерял маму и был вынужден скитаться в полном одиночестве. Благо, что на глаза браконьерам медвежонок не попался. Хорошие люди вовремя пришли на помощь, забрали пушистую девчонку на воспитание и даже подарили ей друга, с которым она быстро позабыла про одиночество. И таких случаев – немало! «Комсомолка» решила вспомнить трогательные истории спасения животных на Алтае. Подробнее – в нашем материале.

Тишка и Тошка

В сентябре 2023 года в Алтайском биосферном заповеднике после четырех месяцев реабилитации выпустили на свободу медвежат-сирот. Один из озорников попал в заповедник, находящийся на территории Горного Алтая, из Алтайского края, а второго нашли сидящим на дереве возле села Артыбаш.

Оставшихся без матерей детенышей поселили в приюте для медвежат-сирот Алтайского заповедника. За лето они стали крепче и набрали массу. А чтобы животные не привыкли к человеку и не перестали его бояться, с медвежатами старались контактировать, как можно меньше.

Перед тем, как выпустить мишек на свободу, их ввели в сон с помощью специальных препаратов. Дорогу на волю они перенесли нормально. Правда, Тишка почему-то не хотел покидать ящик, в котором его перевозили. Вскоре малыши все же ушли от своих спасателей и отправились в новую жизнь вперед по склону.

Весной 2024 года ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин рассказал, что Тошка попал в объектив фотоловушки в месте, где его выпустили. Судя по всему, спасенный малыш полностью освоился в дикой среде.

С неба в огород

В ноябре 2010 года в селе Суслово Мамонтовского района Алтайского края произошло настоящее розовое чудо: прямо с неба в огород одного из местных жителей приземлилась стая пеликанов. По всей видимости, птицы сбились с маршрута из-за непогоды.

Специалисты поясняли, что через данный район проходят миграционные пути пеликанов, фламинго, чёрных аистов и лебедей. Явление стало настоящим природным феноменом, так как до этого пеликаны прилетали в Алтайский край лишь 110 лет.

Адаптироваться к дикой природе птицы бы не смогли. Поэтому красавчиков отловили и передали в барнаульский зоопарк «Лесная сказка», где они обитают до сих пор.

Пеликаны Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Отбили от стаи псов

В ноябре 2025 года в Республике Алтай пожарные спасли лебедя. Неравнодушные граждане обратились в пожарную часть и сообщили, что недалеко от Каменистого озера в Кош-Агачском районе лебедя загнали собаки. Спасатели подоспели вовремя и разогнали бродяг, а лебедя сначала привезли в пожарную часть, а потом передали ветеринарам.

Вытащил из ледяной воды

В 2016 году на форуме «Алтайского рыболовного клуба» появилась информация о спасении лося. Мужчина рассказал, что в октябре возвращался домой с рыбалки и заметил движение в районе озера. Оказалось, что под воду провалился лось. Было видно, что животное выбилось из сил.

Рыбак обратился к спасателям, но те якобы сказали, что не могу помочь. Тогда мужчина попросил отца привезти топор и веревку, с помощью которых животное вытащили на берег. Затем лося растерли, чтоб он согрелся, и отпустили бежать по его важным лосиным делам!

Изъяли у браконьеров

А в 2014 году питомник редких птиц АлтГУ спас от гибели 14 краснокнижных соколов. Семь балобанов и семь сапсанов были изъяты у браконьеров, которые пытались вывезти птиц в Казахстан для дальнейшей продажи в арабские страны.

Птицы не один месяц проходили реабилитацию. Большинство из них попали к зоозащитникам с дефицитом веса – при норме от 1 до 1,1 кг они весили всего 700 граммов.

Сокол-балобан Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Нам удалось восстановить почти всех соколов, только один из них погиб практически сразу. Лапы и клювы у них были заражены грибком, имелись наружные паразиты, гельминты, повреждено оперение. Мы реабилитировали 14 птиц, которые получили новую путевку в жизнь», - рассказывали в питомнике.

После успешного лечения и набора массы все птицы были выпущены на свободу.

Простреленное крыло

В 2023 году в Алтайском крае спасали редкого краснокнижного филина с простреленным крылом. По данным регионального Минприроды, жители Алейского района увидели, что на дороге сидит крупная хищная птица, но летать она не могла. Кто подстрелил хищника, так и не установили.

Специалисты организации помощи диким животных «Ноев Ковчег» взялись за спасеныша, и вскоре филин был в Барнауле. Сначала птице провели срочную операцию, а затем направили ее на реабилитацию.

