Тело найдено в 2006 году: в Барнауле полицейские уже 20 лет устанавливают личность погибшей женщины

Погибшая была одета в черную кофту с необычным рисунком Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле в 2006 году было найдено тело женщины. Прошло уже 20 лет, однако личность погибшей до сих пор не установлена. Управление уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовало ориентировку для опознания одежды таинственной незнакомки.

Тело женщины было обнаружено 13 августа 2006 года. В каком районе города это произошло, оперативники не уточняют.

Погибшая была одета в черную кофту свободного кроя с необычным рисунком: на передней части кофты есть перекрещивающиеся полосы желтого, красного, синего и розового цветов. На одежде имеется бирка «Young Stuff», а произведено изделие в США. Также на женщине была полушерстяная черная юбка с нашитыми полосками из лакированной искусственной кожи и шарф из пряжи коричневых, светло-желтых и темно-серых оттенков.

Возраст неизвестной установить так и не смогли. Вероятно, ей было от 18 до 50 лет, рост – от 153 до 160 см. Есть и особые приметы: на нижней челюсти слева и справа при жизни были удалены зубы-«шестерки», на восьмом зубе слева есть цементная пломба, а на третьем зубе – пластмассовая белая пломба.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о женщине, подходящей под указанные параметры, передайте информацию по следующим номерам:

- 8(3852)-393-033;

- 8-960-961-1897;

- 102.

Или обратитесь в ближайший отдел полиции.

