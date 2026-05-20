За отказ от интима держал в ледяной реке по пояс: на Алтае спустя 14 лет раскрыли шокирующее убийство женщины

В Алтайском крае спустя 14 лет раскрыли уголовное дело о жестоком убийстве женщины в Рубцовске. По данным СК и прокуратуры по региону, предполагаемый убийца загнал жертву в ледяную воду без одежды и издевался над ней за то, что та отказала ему в близости. Что известно о расследовании дела прошлых лет, «Комсомолке» рассказала следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, майор юстиции Евгения Татаринцева.

Случайное знакомство

События, о которых пойдет речь, произошли в начале ноября 2012 года в Рубцовске. На тот моменту обвиняемому Николаю было всего 18 лет. Парень, выросший в деревне Рубцовского района, отдыхал с тремя своими знакомыми, которые были чуть постарше. Молодежь веселилась, пила спиртное и решила покататься на автомобиле.

Из деревни парни доехали до Рубцовска. В одном из районов города компания приметила 39-летнюю женщину, которая сидела на лавочке. Высокая, стройная блондинка – несмотря на то, что она была вдвое старше некоторых из ребят, она приглянулась знакомому обвиняемого.

«Обвиняемый и его друзья решили познакомиться с женщиной. Большую симпатию к ней проявил владелец автомобиля, который был самым старшим. В ходе разговора новая знакомая согласилась прокатиться. После совместного распития спиртного компания в ночное время выехала на природу. Это было с 1 на 2 ноября», - рассказала Евгения Олеговна.

За отказ – в реку

На берегу реки потерпевшая и ее новый знакомый, с которым они друг другу понравились, остались в машине наедине, а другие молодые люди в это время отдыхали на берегу. После произошедшей близости знакомый обвиняемого вышел из авто и присоединился к друзьям, а 18-летний Николай решил воспользоваться моментом.

«Молодой человек сел в машину, где находилась потерпевшая. Далее он попытался ее изнасиловать, но женщина оказала сопротивление. Другие молодые люди в этот момент находились на расстоянии, поэтому не видели то, что происходило в автомобиле», - добавила следователь.

Отказ вывел из себя насильника. В порыве ярости он схватил бедняжку за волосы и поволок из машины. Поставив ее на колени, он начал наносить ей удары по голове, лицу и рукам, а также вновь попытался принудить к интиму. Женщина продолжала отбиваться изо всех сил:

«Он волоком потащил ее по берегу и окунул в реку. Температура минусовая, вода ледяная, а она – в воде по пояс. Женщина просила ее выпустить, говорила, что ей холодно, но тот отказывался – говорил, что она будет стоять в реке, пока не охладится и не одумается».

В воде женщина пробыла около 10 минут. Учитывая, какой холод стоял в ноябре, этого хватило для серьезного переохлаждения организма. Когда изверг вытащил свою жертву из воды, он продолжил ее бить – по данным следствия, было нанесено не меньше 25 ударов. Холодный воздух, алкоголь, удары по голове сыграли свою роль в необратимом процессе.

«Она была еще живая, когда он положил её без одежды замёрзшую в багажник автомобиля. На подъезде к Рубцовску, в безлюдном месте, обвиняемый вытащил потерпевшую из багажника и положил на землю рядом с ее вещами, а затем уехал», - говорит Евгения Татаринцева.

У женщины практически не было шансов выжить – температура на улице опустилась ниже ноля градусов. Вскоре она скончалась от переохлаждения, а раскрыть убийство тогда так и не смогли – не нашлось никаких свидетелей.

Думал, что уйдет от ответственности?

Те, кто последними видели бедняжку живой, были уверены, что она смогла добраться до дома.

«Они не поддерживали между собой связь и даже не вспоминали про этот случай. Однако в августе 2025 года знакомый обвиняемого, который в день преступления добровольно вступал в половую связь с потерпевшей, попался на краже, и его генетический материал был внесен в банк данных. По базе мы нашли совпадение биологических образцов с нераскрытым делом 2012 года и начали следственные действия».

Когда к гражданину пришли с обысками, он рассказал все обстоятельства, которые произошли в ноябре 2012 года. Но, конечно же, следователи верить ему на слово не стали и решили проверить его версию.

«Все свидетели рассказали практически одну и ту же историю и указали на того, кто избивал потерпевшую. Так мы вышли на подозреваемого, который сразу во всем признался – думал, что его действия квалифицируют как причинение смерти по неосторожности. По этой статье сроки относительно небольшие, и так как он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности, его репутацию бы это не запятнало».

Когда стало ясно, что речь идет о гораздо более тяжком преступлении и наказании, Николай вдруг начал давать другие показания и стал отрицать, что бил потерпевшую. Говорил, что в реку она упала, случайно поскользнувшись, а он якобы пытался ей помочь.

Вспыльчив и агрессивен

На данный момент обвиняемому 31 год. Все эти годы он даже не переживал за ту, которую обрек на такую мучительную смерть. Известно, что у него самого есть две дочки. Официально он нигде не трудоустроен и перебивается случайными заработками. Также выяснилось, что у Николая с детства наблюдались определенные психологические особенности, в том числе вспыльчивость и агрессивность.

На данный момент мужчину обвиняют в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

«Долгое время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым. Однако грамотные совместные действия следователей и оперативных сотрудников полиции позволили установить личность причастного к жестокому преступлению. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в следкоме.

