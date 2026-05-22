Житель Алтая украл на кладбище чужой крест и поставил его на могилу бабушки

Мужчине вынесли приговор Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопиющий случай произошел в Краснощековском районе Алтайского края. Местный житель решил почтить память своей усопшей бабушки странным способом, совершая при этом преступления.

Судя по всему, на могиле его родственницы еще не был установлен памятник. Зная, что изготовление надгробий – дело недешевое, внук решил сэкономить.

Он присмотрел крест на другой могиле. Снял с него табличку с именем и просто вкопал в могилку своей бабушки. Вряд ли она бы оценила такую «заботу» внука.

Подробности, как преступление было выявлено, неизвестны. Однако дело дошло до суда. Действия мужчины квалифицировали как кража по ч.1 ст. 158 УК РФ.

«Мировым судьей Краснощековского района за совершение данного преступления местному жителю назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», – сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края

На момент публикации приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Рубцовске Алтайского края разгорелся скандал на церемонии прощания. Родственники усопшего прямо в зале ритуальной службы обнаружили, что в гробу лежит совершенно незнакомый человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У мамы до сих пор с сердцем плохо». Жительница Рубцовска намерена подавать иск после того, как на похоронах её отца в гробу оказался незнакомец

Жительница Алтая рассказала о похоронах, где перепутали её отца с другим покойным

Читайте на WWW.ALT.KP.RU: https://www.alt.kp.ru/daily/27775.5/5237587/