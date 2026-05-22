Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 мая 2026 7:00

Житель Алтая украл на кладбище чужой крест и поставил его на могилу бабушки

Он снял табличку с именем чужого человека
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Мужчине вынесли приговор

Мужчине вынесли приговор

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопиющий случай произошел в Краснощековском районе Алтайского края. Местный житель решил почтить память своей усопшей бабушки странным способом, совершая при этом преступления.

Судя по всему, на могиле его родственницы еще не был установлен памятник. Зная, что изготовление надгробий – дело недешевое, внук решил сэкономить.

Он присмотрел крест на другой могиле. Снял с него табличку с именем и просто вкопал в могилку своей бабушки. Вряд ли она бы оценила такую «заботу» внука.

Подробности, как преступление было выявлено, неизвестны. Однако дело дошло до суда. Действия мужчины квалифицировали как кража по ч.1 ст. 158 УК РФ.

«Мировым судьей Краснощековского района за совершение данного преступления местному жителю назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», – сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края

На момент публикации приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Рубцовске Алтайского края разгорелся скандал на церемонии прощания. Родственники усопшего прямо в зале ритуальной службы обнаружили, что в гробу лежит совершенно незнакомый человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У мамы до сих пор с сердцем плохо». Жительница Рубцовска намерена подавать иск после того, как на похоронах её отца в гробу оказался незнакомец

Жительница Алтая рассказала о похоронах, где перепутали её отца с другим покойным

Читайте на WWW.ALT.KP.RU: https://www.alt.kp.ru/daily/27775.5/5237587/