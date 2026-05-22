«В камине в шесть утра фотография твоя…» Что произошло на концерте JONY в Барнауле

Певец выступил с масштабной live-программой Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Очередной большой концерт отгремел 21 мая 2026 года в Барнауле на сцене ДК «Мотор». В краевой столице выступил артист, известный по таким хитам как «Камин» и «Комета». Что произошло на концерте Jony в Барнауле – в нашем материале.

Певец выступил с масштабной live-программой, исполнив свои главные хиты и новые треки. Во время исполнения песни «Помню» вместе с артистом спела одна из его фанаток. Музыкант искренне поддержал девушку и даже порой отводил микрофон, чтобы дать поклоннице хотя бы на миг почувствовать себя настоящей звездой!

А как только началась песня, начинавшаяся со слов «В камине в шесть утра…» весь зал начал петь вместе с Jony. Премьера трека прошла еще в 2020 году, однако он завирусился в соцсетях относительно недавно - после выхода анимационных видео с абсурдной «фруктовой драмой». На созданных с помощью искусственного интеллекта роликах два партнера выясняют отношения из-за измены с другим фруктом, что приводит к комичному диалогу: «Я клубника, ты клубника. Как у нас мог родиться банан?». Видео сопровождается трогательной композицией музыканта.

«Барнаул, спасибо большое!» - поблагодарил Jony всех, кто пришел на его концерт, и показал сердце.

JONY (настоящее имя - Джахид Гусейнли, прим. ред.) обрёл широкую известность благодаря романтическим хитам «Лали» и «Ты беспощадна». Родился в 1996 году в Баку, но в Москве живет с четырёх лет. Стал одним из самых прослушиваемых артистов в стриминговых сервисах и выступал наставником в музыкальном телепроекте «Голос. Дети».

