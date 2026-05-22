Дрифт, кулинарный батл, гаражка и диско нулевых: куда сходить в Барнауле на выходных 23 и 24 мая 2026

Выходные 23 и 24 мая 2026 в Барнауле будут насыщенными. Скучать точно не придется, ведь в городе и его окрестностях пройдут события на любой вкус – от ярмарок до автомобильных гонок. «Комсомолка» сделала обзор самого интересного, чтобы вам было проще ориентироваться.

Фестиваль «А, это алтайское?!»

23 мая с 10.00 до 18.00 в барнаульском парке культуры и отдыха «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) состоится краевой фестиваль малых производств «приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

- Фестиваль пройдет в третий раз, в прошлом году он собрал 140 малых компаний со всего края. В этом году его география и масштаб будут не меньше: от Барнаула до отдалённых сёл, от предпринимателей Бурлинского района до ремесленников Красногорского. Это уникальная возможность в одном месте познакомиться с богатством и разнообразием локальных брендов, - рассказывают в Алтайском фонде МСП.

На фестивале будут представлены несколько тематических локаций. Например, на ярмарке малых производств можно будет купить никальные товары от местных производителей. На гастрономической площадке гости погрузятся в атмосферу классической и современной русской кухни вместе с популярными рестораторами региона! Гостей ждёт зона фуд-корта с «Драгомировской» кашей, «Гурьевскими» блинами, свяниной «Пячисто», алтайскими пышками и многими другими вкусными и интересными блюдами. Кроме этого, на фестивале пройдет и кулинарный батл - известные личности региона под руководством опытных шеф-поваров продемонстрируют своё мастерство в приготовлении блюд из алтайских продуктов, которые им предложат в «чёрном ящике».

На творческой площадке пройдет выставка-продажа стильных коллекций одежды и украшений, а также состоятся мастер-классы.

Для детей и взрослых подготовлена специальная площадка с развлекательными, образовательными и познавательными мероприятиями. 0+

Ярмарка «Выбирай своё!»

23 мая с 12.00 на барнаульском Арбате развернется ярмарка «Выбирай своё!». В пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской разместится ярмарочная аллея, где производители и ремесленники Алтайского края представят еду и напитки на любой вкус.

- На ярмарке будут танцы, музыка, интерактивы, детская зона с аниматорами, аквагримом и мастер-классами, портивная площадка от школы паркура «Прогресс», - рассказывают в мэрии.

А с 18.30 начнется «Вечеринка в зеленом» с танцами под известные хиты. Для участия необходим яркий зеленый элемент в образе (кепка, платок, футболка и т.д.). Ярмарка продлится до 20.00. 0+

«Гаражка»

«Гаражка» - это фестиваль осознанного потребления. Он пройдет 23 и 24 мая с 11.00 до 20.00 в ТРЦ «Пионер» (Барнаул, пр. Ленина, 105). По традиции на «Гаражке» можно будет купить эксклюзивные товары ручной работы от алтайских мастеров и местных брендов, винтажные предметы, а также отдать, продать или обменять ставшие ненужными вещи. Например, очень популярен на «Гаражке» обмен книгами.

Кроме того, гости смогут сдать на переработку пластик, ведь одна из главных целей фестиваля - привлечь внимание к вторсырью и сортировке отходов.

- Тема нашего майского феста - беречь живое от пластика. Давайте привлечем внимание к природе нашего любимого города, а заодно и проведем выходные весело, но без вреда для окружающей среды! – говорят органиазторы.

При этом стоит отметить, что фестиваль не является простым маркетом. Здесь проходят бесплатные творческие мастер-классы, концерты, выставки картин, гадания на таро и есть даже шуточная зона, где можно пожениться! 0+

Кубок Барнаульской Ракеты-2026

В Барнауле стартует новый сезон Кубка Барнаульской Ракеты 2026, состоящий из 5 этапов. Организаторы обещают по-настоящему жаркое лето: рев моторов, запах резины, клубы дыма и взрывные заезды станут визитной карточкой сезона.

Первые заезды пройдут 24 мая с 11.00 до 19.00 на гоночной трассе «Ракета»

- На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа, где каждый найдет свой источник адреналина: это будет авиашоу с трюковыми элементами самолета Як-52 и выставка самолетов. Для гостей также будет работать зона питания и интерактивные площадки от партнеров, - рассказывают организаторы.

С 13:10 до 13:30 пройдет парад пилотов, после нее состоится автограф-сессия. С 14:40 до 15:00 - авиашоу с трюковыми элементами самолета ЯК-52. А с 15:00 до 19:00 можно будет понаблюдать за парными заездами. 12+

Как добраться до гоночной трассы «Ракета»: едете по трассе в сторону Павловска, не доезжая трех километров увидите стелу аэродрома Стрижи и гоночного трека «Ракета» - здесь нужно повернуть налево. 6+

День славянской письменности

24 мая в 17.00 вы Нагорном парке Барнаула (у площадки перед храмом Иоанна Предтечи) состоится концерт на открытом воздухе в честь Дня славянской письменности и культуры. В нем примут участие симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль краевой филармонии, сводный хор Алтайского института культуры и Покровского собора, Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Молодежная академическая хоровая капелла АлтГУ, Барнаульский духовой оркестр. Возрастное ограничение: 6+

ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

«Аура»

23 мая в 19.00 в ДК Мотор (Барнаул, ул. Титова, 50а) состоится традиционный отчетный концерт школы танца «Аура». Коллектив порадует зрителей новыми балетными, современными и эстрадными постановками.

Стоит отметить, Образцовый детский коллектив Алтайского края школа танца «Аура» существует уже почти 30 лет.

«Мы не просто учим детей двигаться под музыку. Мы показываем им, как через танец выражать эмоции, рассказывать истории и покорять зрительные залы. Статус образцового коллектива - это наш ежедневный стандарт качества», - рассказывают руководители школы танца Наталья Губанова и Маргарита Головина.

Успехи коллектива говорят сами за себя. Например, в прошлом месяце коллектив завоевал Гран При на международном конкурсе «Энергия звезд» в г. Омске. Чуть ранее - воспитанники побывали в Белокурихе, Бийске и Новосибирске и оттуда привезли заслуженные награды. 6+.

«Созвездие»

23 мая в 14.00 в концертном зале «Сибирь» (Барнаул, пр. Ленина, 7) пройдет концерт театра эстрадной песни «Созвездие» в честь 20-летия коллектива. Для зрителей прозвучат лучшие песни коллектива! Возрастные ограничения: 6+

- Разделите с нами этот праздник и станьте частью нашей большой и дружной семьи! – вот так образцовый коллектив Алтайского края приглашает к себе на юбилей.

«Кубарики»

24 мая в 14.00 Образцовый хореографический ансамбль «Кубарики» приглашает зрителей на отчетный концерт. В программе будут представлены как уже всем полюбившиеся номера, так и новые хореографические постановки. Выступление пройдет в концертном зале «Сибирь». 6+

Парки

Центральный

Накануне выходных, в пятницу 22 мая с 18:00 до 21:00 в парке «Центральный» (Барнаул, пр. Социалистический, 11) пройдет День изменников мая. В их честь выступят вокалисты Наталья Омельчук и Владимир Дьяконов, DJ Михей, детский театр эстрадного танца "Хорошки" им. Тамары Кокориной, анимационная команда шоу-театра Happy End.

- А еще гостей ждут обнимашки с ростовыми куклами, праздничный каравай и, конечно, подарки именинникам – парк дарит бесплатный билет на любой аттракцион каждому, кто родился в мае!

Арлекино

22 мая с 18:00 до 19:00 в парке (ул. Георгия Исакова, 149а) будут проходить прогулки с ростовой куклой ЛОЛ.

23 мая с 18:00 до 19:00 - «Беби диско» - маленькие танцоры, готовьтесь зажигать! А с 20:00 до 22:00 – «Дискотека нулевых» - гостей ждут любимые хиты и зажигательные танцы.

24 мая с 16:00до 18:00в парке отметят День славянской письменности. В программе - читательский луг, чтение стихов и этюдов, а также мастер-класс по актёрскому мастерству. А в 18.00 пройдет большой хоровод.

Лесная сказка

24 мая с 16:00 до 20:00 в парке (ул. Энтузиастов, 12) пройдет вечер бардовской песни. На сцене выступят юные таланты - участники детских клубов авторской песни из Барнаула, Заринска, Рубцовска.

- Берите с собой пледы, чай и вкусняшки — отличная возможность устроить пикник, - советуют организаторы.

Посвящение Майлзу Дэвису!

Ну а после выходных открыть новую неделю предлагаем прекрасным концентром, который надолго зарядит вас энергией! 25 мая в 19.00 в концертном зал алтайской филармонии (Барнаул, ул. Ползунова, 35) состоится концерт заслуженного артиста России Сергея Пронь (труба, Екатеринбург). Программа полностью состоит из произведений великого джазового музыканты XX века Майлза Дэвиса. В концерте также примут участие Игорь Дмитриев (рояль), Дмитрий Аверченков (контрабас) и Евгений Суворов (ударные). Возрастные ограничения: 6+.

