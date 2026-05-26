Не пытайтесь купить ответы: в алтайском минобре предупредили выпускников перед экзаменами

Выпускные экзамены стартуют уже с 1 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже на следующей неделе во всех школах страны стартуют выпускные экзамены. В преддверии этого волнующего периода специалист министерства образования и науки Алтайского края рассказала о том, что будет с нарушителями на итоговых выпускных экзаменах, а также как быть, если тебе предлагают купить ответы на задания.

Ответов в сети нет

Алгоритмы интернета в наши дни очень хорошо подстраиваются под конкретного пользователя, и сегодняшние выпускники очень часто стали встречать предложения приобрести реальные ответы на экзамены. Однако в министерстве образования и науки предостерегают – это мошенники.

«Очень хочется предостеречь наших выпускников от всевозможных происков лиц, пытающихся нарушить закон и моральные устои. В социальных сетях активно появляются группы, предлагающие за деньги приобрести якобы реальные ответы на экзамены. Этого не может произойти, так как вариантов ЕГЭ по каждому предмету очень много», — объясняет начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур ведомства Наталья Полосина.

Зачастую, после того, как школьник оплачивает ответы, «куратор» перестает выходить на связь или блокирует собеседника. Это объясняется просто – на самом деле ему нечего предложить. Дело в том, что информация на экзамены поступает по защищенным каналам связи и варианты распечатываются уже непосредственно в аудитории. То есть заранее выпускник не знает, какой из вариантов ему попадется. А они распределяются путем электронного выбора.

За шпаргалку – на пересдачу

В минобре также подчеркивают, что шпаргалки и другие возможные гаджеты, которые в теории могли бы помочь сдать экзамен, тоже лучше оставить дома. Наблюдатели очень пристально смотрят за выпускниками и любое малейшее подозрение может обернуться против самого же подростка.

«Дорогие ребята, не нужно покупаться на возможность использовать шпаргалку. Надейтесь только на свои знания. Берите с собой только то, что у вас в голове», — говорит Наталья Полосина.

Если у выпускника найдут шпаргалку или мобильный телефон, его тут же удалят с экзамена. Результат его будет аннулирован. Конечно, ему дадут шанс пересдать, но только обязательные экзамены – русский язык и математику. Сделать это допустимо в резервные дни текущего цикла. А вот пересдать предметы по выбору получится только через год. Готовы ли вы к такому повороту? Каждый решает сам.

Напомним, в этом учебном году ЕГЭ в Алтайском крае сдают почти 11 тысяч ребят. Самыми популярными предметами на выбор стали: профильная математика, обществознание, биология и информатика.

ОГЭ сдают 29162 9-классников. У них самыми востребованными предметами по выбору стали: география, биология и информатика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

42 пункта сдачи ЕГЭ откроют в Барнауле

В администрации Барнаула состоялось совещание по организации и проведению предстоящей государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов (подробнее)