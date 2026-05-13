42 пункта сдачи ЕГЭ откроют в Барнауле

В администрации Барнаула состоялось совещание по организации и проведению предстоящей государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.

Выпускников стало больше

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов провел совещание по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в школах. Оно прошло при участии представителей различных структур, ведомств и организаций: руководителей профильных комитетов, глав районных администраций, представителей полиции, МЧС, Роспотребнадзора, городского управления по делам ГОЧС, Министерства здравоохранения Алтайского края и т. д.

На повестке дня стояло межведомственное взаимодействие в период проведения итоговых испытаний у школьников. Первостепенно участники совещания обсудили готовность пунктов проведения экзаменов (ППЭ) к основному периоду сдачи ЕГЭ (единый государственный экзамен - форма итоговой аттестации для 11-х классов) и ОГЭ (основной государственный экзамен - обязательная итоговая аттестация для 9-х классов).

«Изменения этого года в сравнении с прошлым заключаются в том, что в трех школах ведется капитальный ремонт, и пункты проведения экзаменов из них мы перенесли в другие школы. Кроме того, добавилось два новых пункта», - пояснил Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула.

Подробнее о плане грядущей экзаменационной кампании рассказала начальник отдела общего образования городского профильного комитета Людмила Бологова. Она остановилась на моментах, которые требуют пристального внимания всех структур.

«В 2026 году в экзаменах примут участие более 13 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Основной период ГИА стартует 1 июня экзаменами для одиннадцатиклассников, а 2 июня к ним присоединятся девятиклассники. Завершится аттестационная кампания «Президентскими днями» (дополнительные дни, выделенные по инициативе Президента РФ для пересдачи одного предмета ЕГЭ по желанию выпускника. - Прим. ред.) для учащихся 11-х классов, которые пройдут 8 и 9 июля», - проинформировала она.

Всего в этом учебном году свои двери откроют 42 пункта сдачи экзаменов. Причем в эту кампанию их значительно больше, поскольку число выпускников увеличилось почти на 700 человек. Дополнительные ППЭ откроют в пяти разных школах. Для подготовки аудиторий и материалов на экзамены привлекут более трех тысяч педагогов, а для наблюдения за процессом сдачи и порядком потребуется помощь еще свыше 300 общественников.

Дни тишины

По мнению участников совещания, в столь волнительные для школьников дни взрослые обязаны не только организовать сам процесс сдачи экзаменов без заминок, но и обеспечить безопасность и соблюдение общественного порядка. Выступая перед собравшимися, Людмила Бологова акцентировала внимание на ключевых аспектах, требующих межведомственного внимания. В первую очередь это обеспечение безопасного пребывания участников экзаменационной кампании. Были рассмотрены вопросы общественного порядка, антитеррористической защищенности. По итогам обсуждения предложено рассмотреть возможность разработки алгоритма на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также участники совещания пришли к единому мнению, что школьников ничто не должно отвлекать от их главной задачи - успешной сдачи экзамена. Шум и гам может быть отвлекающим и раздражающим фактором, поэтому следует по максимуму обеспечить тишину. Таким образом, принято решение в дни сдачи ЕГЭ и ОГЭ прекратить все шумные работы вблизи пунктов (в том числе строительные, дорожные и коммунальные) с 9.00 до 15.00.

В то же время все коммунальные службы, отвечающие за свет и воду, должны обеспечить их бесперебойную подачу.

В завершение совещания заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов подчеркнул, что успех в сдаче экзаменов в том числе будет зависеть от того, насколько слаженной будет работа всех без исключения служб. Поэтому все должно быть четко, слаженно и своевременно.