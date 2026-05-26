Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В селе Поспелиха Алтайского края при пожаре в заброшенном доме погибли двое несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Что известно про гибель детей на пожаре в Алтайском крае 25 мая 2026

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло вечером 25 мая в неэксплуатируемом сарае. Пожарные потушили пламя на площади порядка 80 квадратных метров. В ликвидации участвовали шесть человек и три автоцистерны. На месте ЧП обнаружены тела 12-13 лет.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«По предварительной информации, подростки нередко проводили свободное время в брошенной постройке. На месте происшествия обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и специалисты пожарной лаборатории, проходят оперативно-следственные мероприятия, организована работа психологов», - отметили в МЧС.

Следователи Шипуновского межрайонного следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход дела поставлен на контроль.

Причина смертельного пожара в Поспелихе 25 мая 2026

По данным МЧС, подростки стали жертвами вышедшей из-под контроля стихии. На данный момент причины трагедии устанавливаются.

Спасатели напомнили взрослым, что перед каникулами с детьми следует провести беседу о правилах безопасного поведения в разных ситуациях. Одно из правил – не играть с огнем.

