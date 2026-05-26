В Славгороде ночью горели кочегарка и гараж на частном подворье

За минувшие сутки, 25 мая, в Алтайском крае ликвидировали 23 пожара, семь из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Ночью в Славгороде на улице Гагарина загорелись кочегарка и гараж на частном подворье. Когда на место прибыл первый пожарный расчёт, строения уже горели. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

В тушении участвовали девять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.