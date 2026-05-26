Диспансеризация важна для каждого

Сегодня для населения по полису ОМС доступны несколько видов профилактических мероприятий, в том числе профилактический медицинский осмотр, диспансеризация взрослого населения и диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а с 40 лет и старше - ежегодно. Для всех возрастов с 18 лет ежегодно можно пройти профилактический медицинский осмотр.

Какие обследования включены

Программа обследований в рамках первого этапа диспансеризации зависит от пола и возраста пациента. Базовый набор обследований для взрослых от 18 лет включает измерение роста, веса, артериального давления, проведение флюорографии, анализа крови на уровень глюкозы и холестерина. Женщинам необходимо посетить врача акушера-гинеколога (или акушерку) для осмотра и взятия мазка на онкоцитологию.

С 35 лет к этому перечню добавляется электрокардиография, с 40 лет в перечень диспансеризации включен общий анализ крови, исследование кала на скрытую кровь для выявления злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, измерение внутриглазного давления и маммография для женщин (один раз в два года).

В 45 лет однократно проводится эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС). Все мужчины с 45 лет получают направление на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА) в крови для своевременного выявления злокачественных новообразований предстательной железы.

В рамках диспансеризации гражданам начиная с 25 лет один раз в 10 лет проводится анализ крови на определение антител к вирусу гепатита С, что позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии даже при отсутствии симптомов заболевания.

Внимание на раннюю диагностику

Ежегодно программа диспансеризации дополняется новыми высокоточными исследованиями, направленными на раннее выявление заболеваний. Так, в текущем году расширен перечень исследований в рамках диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья. В перечень обязательных исследований в рамках первого этапа для женщин включен анализ на определение вируса папилломы человека (ВПЧ). Данное исследование проводится у женщин в возрастной группе с 21 до 49 лет 1 раз в пять лет, а в случае обнаружения ВПЧ - ежегодно. Также в случае обнаружения заболевания в обязательном порядке будет проведено цитологическое исследование.

Основная цель таких анализов - раннее выявление предраковых состояний и рака, а также контроль рисков заболеваний, которые в том числе могут повлиять на деторождение.

Также в 2026 году дополнительный акцент сделан на ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью одновременно с исследованиями в рамках диспансеризации для оценки сердечно-сосудистых рисков дополнительно проводится комплексная оценка липидного профиля. Также для граждан в возрасте от 18 до 40 лет проводится анализ крови на наличие липопротеина (а) - генетического маркера, указывающего на риск предрасположенности к ранним инфарктам и инсультам. Раннее выявление уровня липопротеина (а) и оценка липидного профиля позволяют точно оценить риск развития сердечно-сосудистых катастроф и своевременно назначить соответствующее лечение, особенно в молодом возрасте.

Таким образом, в 2026 году программа первого этапа диспансеризации стала более подробной, с акцентом на раннюю диагностику сердечно-сосудистых, онкологических и других социально значимых заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности, в том числе в трудоспособном возрасте.

Кроме того, если по результатам первого этапа диспансеризации врач обнаружит отклонения в показателях здоровья, то пациент будет направлен на второй, углубленный, этап диагностики. В зависимости от медицинских показаний второй этап диспансеризации может включать в себя различные лабораторные и инструментальные обследования, консультации узких специалистов, которые позволят уточнить диагноз и начать своевременное лечение.

Репродуктивный скрининг

Репродуктивная диспансеризация проводится для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Оценка репродуктивного здоровья направлена на ранее выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития, которые в последующем оборачиваются серьезными заболеваниями, в том числе бесплодием.

Диспансеризация репродуктивной сферы включает не только осмотры, но и лабораторные анализы, инструментальные методы обследования. При этом, если раньше многие исследования по репродуктивному здоровью бесплатно не проводились и их нужно было проходить за свой счет, то сейчас в рамках репродуктивной диспансеризации достаточно большой список анализов и исследований можно сделать бесплатно по ОМС.

Напомнят страховые представители

Чтобы жители края не забывали о том, что состояние здоровья важно контролировать регулярно, представители страховых медицинских организаций напоминают каждому о необходимости своевременного посещения профилактических мероприятий.

Страховые представители приглашают граждан для прохождения профилактических мероприятий путём SMS-сообщений, сообщений, направляемых по электронной почте, а также при помощи дозвона робота-информатора. Так, за I квартал 2026 года специалисты страховых компаний проинформировали более 460 тысяч застрахованных о том, что в текущем году им необходимо пройти I этап диспансеризации, и ещё более 118 тысяч человек приглашены на профилактический медицинский осмотр. Кроме того, почти 194 тысячи граждан в возрасте от 18 до 49 лет проинформированы о необходимости пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

Динамика положительная

Год от года увеличивается число жителей края, прошедших профилактические мероприятия. Так, с января по март 2026 года в крае диспансеризацию и профилактический осмотр уже прошли более 407 тысяч человек. Стабильно увеличивается и количество граждан, прошедших диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. За I квартал 2026 года впервые обследование прошли более 83 тысяч человек, из них более 50 тысяч - женщины и более 30 тысяч - мужчины.

По итогам 2025 года профилактические мероприятия в рамках территориальной программы ОМС в крае прошли более 1,5 млн человек, или порядка 70% от общей численности населения, что на 11,3% больше по сравнению с 2024 годом. На оплату профмероприятий в прошлом году из бюджета ТФОМС Алтайского края направлено порядка 4,8 млрд руб. Также в 2025 году в крае достигнуты целевые федеральные показатели охвата пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями диспансерным наблюдением, в том числе в рамках работы школ для пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Такие школы в 2025 году посетили более 337 тыс. человек, в том числе школы сахарного диабета - более 13 тыс. пациентов. При этом Алтайский край в 2025 году вошел в число 18 субъектов РФ, где исполнение объемов по данному направлению составило свыше 100%.

ПОДСКАЗКА

Где записаться и как пройти?

Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр и диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья проводятся в медицинской организации по месту прикрепления или мобильными выездными бригадами.

Записаться на профилактические мероприятия можно в поликлинике по месту прикрепления лично через регистратуру медицинской организации, по единому номеру 122 или через Единый портал государственных услуг.

Также для удобства работающих граждан диспансеризация или профилактический осмотр могут быть организованы по месту работы или учёбы. В этом случае профилактические мероприятия организуются медицинской организацией по согласованию с работодателем или руководителем образовательной организации. Все обследования проводятся выездной медицинской бригадой, которую специально для этой цели формирует медицинская организация.

Для маломобильных пациентов предусмотрено проведение профмероприятий на дому. Кроме того, возможно проведение диспансеризации в условиях круглосуточного стационара для маломобильных граждан, проживающих в отдаленных районах и сельской местности.

СПРАВКА

Консультации по всем вопросам оказания медицинской помощи, в том числе проведения профилактических мероприятий, можно получить по телефонам горячей линии:

ТФОМС Алтайского края – тел. 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный)

Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» - тел. 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55- 67-67

АСП ООО «Капитал МС» - филиал в Алтайском крае - тел. 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22

Пресс-служба ТФОМС АК