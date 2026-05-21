Заряд влетел в открытое окно. В Барнауле неизвестные выстрелили из ракетницы по автомобилю

Результаты прилета заряда в автомобиль Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Вопиющий случай произошел на дороге в Барнауле. В движущуюся машину выстрелил из устройства, напоминающего сигнальную ракетницу. Заряд влетел в открытое окно машины. К счастью, все обошлось, никто не пострадал, но сам факт случившегося возмутительный. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Случилось это ЧП вечером накануне. Мужчина спокойно ехал в своем автомобиле, в салоне был пассажир. И вдруг на улице Шумакова, в районе школы №137, кто-то выстрелил сбоку от дороги в автомобиль. Предположительно, это была ракетница!

Горящий заряд влетел прямо в открытое окно со стороны водителя. Он попал в панель, а потом упал на ногу водителя. Тут же загорелся кроссовок и коврик машины. Водитель среагировал быстро – нажал на тормоза, затушил огонь ногой. Когда мужчина и его жена отошли от шока, нарушителей уже и след простыл.

«С мужем все в порядке, к счастью. Ожога тоже не осталось. Но сам факт случившегося пугает. Ведь последствия могли быть серьезнее. Могло произойти ДТП, или попасть в кого-то на тротуаре. А тут еще и школа рядом», - рассказала «Комсомолке» пострадавшая.

Сообщение о случившемся зарегистрировали в дежурной части. Написано заявление в полицию. Они просят тех, кто располагает какой-то информацией о причастных или у кого есть записи с камер, связаться по телефонам: +7 996 500-19-89, +7 906 965-14-44.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщили в УМВД по городу Барнаулу.

К слову, как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», через какое-то время в том же районе, но ближе к улице Власихинской видели еще один выстрел. Сигнальный выстрел пролетел вверх над деревьями.

Напомним, что ранее в Барнауле неоднократно фиксировались случаи стрельбы по автомобилям и окнам домов из пневматики. Горожане писали и о попадании в окна детского сада.

