Опять Чикаго? В Барнауле обстреляли из пневматики детский сад, авто и балконы

Полиция проводит проверку новых сообщений о стрельбе из пневматики Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну как тут опять не вспомнить про криминальный Чикаго. В Барнауле участились случаи стрельбы по окнам из пневматики. В зону обстрела попал даже детский сад № 270 на Павловском тракте, 235. Пост появился в сообществе «В курсе 22».

Сотрудники детсада, с которыми мы созвонились, от комментариев «КП» отказались, с осторожностью заметив:

- Да, стекло действительно разбито, но мы не можем определенно сказать, из-за чего именно. Может быть, и камень это был, криминала нет, все в порядке, никто не пострадал.

Забирая ребенка из детского сада, мужчина увидел след выстрела из пневматики. Фото: Алексей Гутников

Тем временем нам удалось поговорить с родителем ребенка, который посещает этот детский сад.

- Я забирал ребенка из садика и, поднимаясь на второй этаж, увидел пулевое отверстие в стекле, - рассказал «КП» барнаулец Алексей Гутников, -- первое стекло пробито, второе - нет, понял, что стреляли из пневматики по окну. Воспитателя в курс дела поставил, та сказала, что передаст информацию заведующей.

Алексей считает, что необходимо с торца садика поставить камеру с ночным видением, смотрящую на дом напротив.

- Если человек раз стрелял по садику, возможно, ещё будет… А по камере можно будет вычислить, кто это, - говорит мужчина.

Был и еще случай. Разбитое выстрелом окно увидели и жители новостройки в районе ЖК "Матрешки". По рассказу пострадавших, приехавшие на место полицейские нашли пулю за окном на улице, все сфотографировали и пообещали, что будут разбираться.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что по фактам стрельбы из пневматики проводятся проверки. Напомним, что до этого,10 мая на шоссе Ленточный бор стреляли из леса в стекла автомобилей. После выстрела в одном из авто окно вообще рассыпалось. Другой автомобилист рассказал, что пуля попала в боковое зеркало, и могла отскочить в глаз, удар был очень сильный.

Обстрелы окон из пневматики, похоже, становятся регулярными и при этом стрелки остаются безнаказанными. В декабре прошлого года жительница Барнаула писала заявление в полицию из-за того, что неизвестный обстрелял ее балкон В итоге стрелявшего из пневматики так и не нашли, в возбуждении уголовного дела было отказано.