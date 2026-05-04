«Потерял сыновей, жену и тут новый удар…» На Алтае пенсионер в майские праздники остался на пепелище

Пожар 1 мая из-за ветра переметнулся на дом мгновенно Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В майские праздники в селе Романово вспыхнул пожар в доме на двух хозяев.

Выскочил, в чем был

«Сначала загорелось на стороне соседки, - рассказывает Олеся Устьянцева, племянница пострадавшего Алексея Бурдастых, - вроде как бутылки во дворе лежали и сработали как лупа - загорелась трава, а ветер был сильный, пламя перекинулось на баню, потом на весь дом».

По словам Олеси, у ее 70-летнего дяди пламя уничтожило всё до пепла: жилье, документы, вещи. Алексей Алексеевич выскочил на улицу в чем был, успел лишь свою «Нива» отогнать.

Вместо дома осталось пепелище Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Жизнь не щадила

«Многие знают, что жизнь нашего родственника не щадила: он пережил потерю двоих детей и супруги. Теперь, в 70 лет, он остался без крыши над головой. В таком возрасте начать всё с нуля своими силами практически невозможно», - написала племянницам в сети.

«Понять не можем, почему на Алексея Алексеевича свалилось столько испытаний горя, как проклятие какое-то», - недоумевает родственница.

Дядю Олеся помнит с детства как доброго, отзывчивого, всегда приходящего на помощь людям. А еще очень веселого.

«А потом сын его старший вернулся из армии и умер неожиданно, сердце остановилось, а десять лет назад второй сын из жизни ушел, - рассказала Олеся «КП- Барнаул». После смерти младшего мать, Валентина Егоровна заговариваться стала. Проснется утром, говорит: «Сынок лимонад просил» и на кладбище едет, несмотря на зиму. Часто туда ездила. И все в одну точку смотрела. В прошлом году сама слегла. Дядя Алексей Алексеевич за ней ходил, мыл, кормил. ухаживал… А как похоронил, только мы у него и остались… Все с иголочки было в доме, аккуратно. Они ведь дом-то плачевный в свое время брали, а отстроил, доделал и все хорошо было. И огород продолжал садить, и соленья делал нам. Как услышит, что мы едем, пирог свой фирменный готовит, со стаканчиком кофе сидит, на дорогу смотрит. А как уезжаем, так всегда плачет».

Как можно помочь

Сейчас, по словам племянницы, ее дядя-погорелец живет в доме одной из местных жительниц, разрешивших ему пожить там, пока она на вахте. Уезжать от родных могилок Алексей Алексеевич не хочет.

Соседка его, жившая в своей половине дома только в теплый период года, сейчас находится у сестры.

«У дяди моего нет ничего, кроме надежды на нашу поддержку, - говорит племянница, - мы попытаемся сейчас дом ему купить в Романово. Мы верим, что мир не без добрых людей. Любая сумма, даже 50 или 100 рублей, станет огромным вкладом в то, чтобы человек не остался на улице».

Реквизиты для помощи можно узнать на страницах Олеси Устьянцевой.

