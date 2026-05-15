Прощай, школа и мамина зарплата! Сколько стоит школьный выпускной в 2026 году в Барнауле

Порядка 13 тыс. человек будут сдавать ГИА в этом году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проводить ребенка во взрослую жизнь сегодня стоит примерно одну среднюю зарплату в регионе – ну, или купить Iphone 15. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с барнаульскими старшеклассниками и их мамами, чтобы по копеечке разобрать реальную стоимость выпускного в 2026 году. Расскажем, как формируется чек, почему собрать парня больше не дешевле, чем девушку, и на чем все-таки можно безболезненно сэкономить.

Подсчёт общих расходов

Первая и самая горячая тема в любом родительском комитете – организационный сбор. В среднем «в общий котел» сейчас просят сдать порядка 25 тысяч рублей с человека. Сюда входят: организация последнего звонка, оплата ресторана, услуги фотографа с печатью выпускного альбома, работа ведущего, подарки учителям и даже канцелярские наборы для экзаменов.

Давайте разберём более детальный кейс одной из барнаульских выпускниц, где родители вели учёт. Из их чека следует, что только на сам фуршет ушло 8,5 тысяч рублей с ученика, плюс ещё 2 тысячи за аренду помещения. Фотограф и памятный альбом обошлись в 4 тысячи, а организация последнего звонка – в 3 тысячи рублей. На подарки педагогам скинулись по 1,5 тысячи. Ещё 350 рублей ушло на мелкие радости вроде ленты выпускника.

Отметим, что смета рассчитана только на самого ребенка. Если родители захотят присутствовать на банкете, за каждого взрослого придется доплатить в среднем по 3,5 тысячи рублей. В целом по рынку Барнаула рестораны сейчас просят от 1,8 до 5 тысяч рублей с гостя, иногда дополнительно взимая плату за закрытие зала. А работа хорошего ведущего (часто в паре с диджеем и светомузыкой) обходится классу в сумму от 40 до 100 тысяч рублей за вечер.

Выпускной образ

Продолжаем опустошать карманы. Самое время заглянуть в магазины одежды.

В случае с девушками полноценный образ (само платье, подходящие туфли и сумочка) обходится семье ровно в 30 тысяч рублей со всеми вытекающими. Конечно, бьюти-процедуры – дело абсолютно опциональное, но редкая выпускница откажется от наведения красоты перед главным вечером. На прическу уходит около 1000-2000 рублей, макияж забирает 1500-2500, а свежий маникюр – ещё 1-2 тысячи.

С юношами ситуация ничуть не легче, хотя когда-то считалось, что парня собрать проще: надел чистую рубашку и уже красавец. Времена изменились. За хороший, добротный костюм сегодня придется отдать около 20 тысяч рублей. Классические туфли вытянут из кошелька от 3 до 10 тысяч. Получаем сумму, вплотную приближающуюся к девичьим тратам.

С каждым годом, увы, выпускные становятся всё дороже Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что имеем?

Путём нехитрых математических вычислений получаем, что итоговая сумма на одного выпускника в 2026 году вырисовывается на уровне 45-55 тысяч рублей. Напомним, это примерно средняя медианная зарплаты в регионе.

Можно ли сбить эту цифру? Легко. В наш расчет вообще не входили такие барские замашки, как аренда лимузинов, услуги видеографа или запуск салюта. С ними бюджет улетит. Чтобы сэкономить, многие классы отказываются от ресторана и гуляют в стенах родной школы. С одеждой тоже можно выкрутиться. Например, платья отлично берутся в аренду, а на маркетплейсе мужскую «тройку» можно выцепить и за 4,5 тысячи рублей вместо 20+. Правда, никто не даст гарантию, что бюджетный вариант не разойдется по швам во время первого же активного танца.

Справка: В 2023 году, в среднем, отдавали 22,5 тысячи рублей. В 2024-м средний чек резво подскочил до 30-34 тысяч, а в прошлом, 2025 году, уверенно закрепился на уровне 32-39 тысяч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

42 пункта сдачи ЕГЭ откроют в Барнауле

Подготовка к экзаменам вышла на завершающую стадию (Подробности)