Алтай пока привыкает к непростому характеру своей невесты. Кадр видео Самарского зоопарка

Лев Алтай, который ещё котенком в 2023 году переехал из Барнаула в Самарский зоопарк, стал уже совсем взрослым. Без преувеличения можно сказать – жених! О его первых успехах на любовном фронте рассказали сотрудники зверинца.

Напомним, Алтай – сын звездной кошачьей пары барнаульского зоопарка Аи и Алтая. Вопрос о переезде встал, когда в Самарском зоопарке скончался лев Цезарь. Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев согласился подарить львенка зоопарку, но при одном условии, что ему сохранят данное при рождении имя в честь отца – Алтай. Летом 2023 года львенок на самолете полетел в Самару. Там он попал в заботливые руки сотрудников зоопарка, которые за три года вырастили из него величавого хищника, и сейчас Алтай Алтай Алтаевич уже сам готовится стать отцом.

Лев Алтай в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно состоялось первое свидание Алтая и львицы Сабрины. Она переехала в Самару из Дагестана. Там кошка незаконно содержалась у жителя Махачкалы. Мужчина через теневой рынок купил львицу еще детенышем и держал прямо в доме в качестве питомца. Львицу обнаружил Росприроднадзор. Девочку забрали и позже передали в Самарский зоопарк в качестве невесты для Алтая.

Первое свидание было немного робким и неловким, но, кажется, наш алтайский лев влюбился окончательно и бесповоротно.

«Сабрина не решилась зайти на территорию Алтая, поэтому он сам пошел к ней в гости и немного опешил от первой встречи. Сабрина ясно дала понять, что пока она готова общаться с ним только на расстоянии. Для первого контакта львов это нормально. Мы с облегчением выдохнули», – рассказали сотрудники Самарского зоопарка.

Алтай повел себя как настоящий джентльмен. Он проявлял неподдельный интерес к красотке-львице, но не был слишком напористым и не переходил личных границ.

«Второе свидание не за горами. Мы уверены, что Алтай и Сабрина станут отличной парой!» – говорят сотрудники зоопарка.

Первое львиное свидание. Видео: ГБУ "Самарский зоопарк"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо следить, чтобы он что-нибудь не отчебучил». Как живет львенок Алтай из барнаульского зоопарка в Самаре

Появились фото львенка Алтая, которого перевезли из барнаульского зоопарка в Самару (подробности)