«Надо следить, чтобы он что-нибудь не отчебучил». Как живет львенок Алтай из барнаульского зоопарка в Самаре

Любимое место Алтая - лесенка из пеньков. Фото: Самарский зоопарк

В конце июня маленький львенок из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» переехал на ПМЖ в Самару. Как он обжился в новом доме – в материале «КП-Барнаул».

В апреле в самарском зоопарке умер лев Цезарь. У него были проблемы со здоровьем. Ветеринары оказывали необходимую помощь, но не смогли его спасти. Лев скончался в возрасте 16 лет. Когда самарские коллеги узнали, что в Барнауле появилось потомство у льва Алтая и львицы Аи, они обратились с просьбой продать им котенка.

Лев Алтай в самарском зоопарке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев согласился даже подарить львенка зоопарку, но при одном условии, что ему сохранят данное при рождении имя в честь отца – Алтай. Сопротивляться новые хозяева не стали и с радостью приняли нового обитателя. Далеко не каждому льву удается в жизни полетать на самолете, но дорогу двухмесячный малыш перенес хорошо, По приезде его лично встречал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для юного Алтая в зоопарке оборудовали два вольера под крышей, но живет он пока в одном. После 16.00 его уносят в другое помещение, чтобы львенок отдыхал от внимания посетителей. Пока малыш адаптируется, но у него уже появилось любимое место - лесенка из пеньков. Также Алтай очень любит обнимашки с работником самарского зоопарка Никитой Березиным.

Львенок на руках у работника зоопарка Никиты Березина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Он ребенок, ребенок-котенок, за которым надо следить практически круглосуточно. Следить, чтобы он что-нибудь не отчебучил. Где-нибудь не застрял или откуда-нибудь не сиганул. К тому же, так ему не скучно. Мы с ним играем. Один он начинает скучать, ведь львы живут в прайдах, то есть они социальные животные и, конечно, ему необходимо общение. Ему намного комфортнее, когда кто-то есть с ним рядом. Он может даже просто к нам не подходить, сам по себе возиться. Через какое-то время подходит ко мне, поластится и идет спокойно дальше, – рассказал «КП-Самара» заведующий отделом «Млекопитающие» Никита Березин.

Юный царь зверей уже показывает зубки Фото: Олег УКЛАДОВ

Львенок питается мясом и козьим молоком, играет в мячик и подрастает, чтобы стать полноправным царем зверей в самарском зоопарке.

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