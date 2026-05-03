Барнаульцы - как сами архитекторы, так и обычные горожане любят давать оригинальным зданиям свои названия. К примеру, в Барнауле есть дома, прозванные «Скворечник», «Рояль», «Титаник», «Дом с пауком», «Кукуруза», «Кораблик» и другие.

Об этой топонимике и других интересных вещах из области архитектуры недавно рассказывал на лекции в «Лавке букиниста» Александр Деринг, руководитель регионального союза архитекторов и мастерской «Классика». Фотокорреспондент «Комсомолки» Олег Укладов, прогулявшись по городу, сфотографировал несколько интересных зданий с народными названиями.

Рояль

«Автор проекта здания, которое в народе называют «Рояль» - архитектор Михаил Шмидт. А вот заказчик - Юрий Нижегородцев, один из первых предпринимателей Алтайского края, начинавший бизнес на торговле облепиховым маслом, - рассказывает журналист Надежда Скалон, побывавшая на лекции Деринга. - Под конец жизни он сильно ушел в религию, стал звонарем. С его помощью восстановили Знаменскую церковь - ту, которая встречает при въезде в город через новый мост».

Скворечники

«Высотки-скворечники», а в профессиональном сообществе – «Карандашики» на проспекте Красноармейский, 79 и 81 проектировал известный в Барнауле архитектор Владимир Золотов.

«Метод Золотова уникален: он ищет образ»,- заметил на лекции Александр Деринг.

Титаник

Титаник в Барнауле - это жилой комплекс «Флагман», расположенный по адресу улица Папанинцев, 97 (угол с Социалистическим проспектом). Здание построено в 2003 году, главный архитектор проекта – Лариса Храбрых. Название Титаник закрепилось из-за внешнего сходства с кораблем (иллюминаторы) и трудностей при строительстве.

Дом с пауком

За дом на проспекте Комсомольском, 49 архитектор Евгения Реутова получила Демидовскую премию. Между собой архитекторы ласково называют его «домом с пауком» - из-за металлической конструкции, которая маскирует трубу котельной. Кому-то он напоминает устремленную вверх ракету.

«Вся архитектура у нее куда-то стремится, она сама таким человеком была», - сказал Александр Деринг.

Анастасия

Еще один проект Реутовой - «Анастасия».

«Очень интересный объект, напоминающий женский силуэт. Евгения Реутова действительно думала о женском образе, - рассказал во время лекции Александр Деринг. - Она попала под влияние одной целительницы, как художник была впечатлительной, восторженной, несколько экзальтированной натурой. Это влияние отражалось на архитектуре».

Кораблик

Здание «Алтапресса» на Короленко, 107 проектировала архитектор Наталья Позднякова.

«Удивительно красивая, умная и очень творческая. Про отношения заказчика и архитектора она говорила мне: «Мы должны совпасть, как группы крови», - рассказывает журналист Надежда Скалон.

Кукурузник

Высотку «Кукурузник» или «Кукуруза» на Взлетной, 38 компания «ВОТЭТОДОМ» придумала не сама. Его предложили горожане, участвовавшие в конкурсе от застройщика.

С верхних площадок высотки открывается прекрасная панорама на город. Виден аэропорт и приземлившиеся самолеты. Храм на улице Шумакова, весь комплекс ТЭЦ-3.

