Недавно Герда подружилась с лисенком. Скриншот видео

В доме зоотехника барнаульского зоопарка Дарьи Глуховой свой «детский сад»: её удивительная собака по кличке Герда успела побыть приемной мамой для двух белых тигрят, четырёх сурикатов, двух львят, пумы, носухи и милейшего лисенка!

Видео: Дарья Глухова Немецкая овчарка воспитывает отказничков из барнаульского зоопарка

Как рассказала хозяйка немецкой овчарки Дарья «Комсомолке», в сентябре Герда отпразднует свой пятый день рождения.

«Примерно четыре года я принесла домой кенгуренка, которого нам пришлось выкармливать, и Герда проявила материнский инстинкт – начала его нюхать, облизывать. И она стала мне помогать. Молока у нее нет – ни разу она не беременела, но нянька из нее прекрасная».

Герда жалеет не только обездоленных детенышей, но и помогает «мамочкам». К примеру, когда у Дарьи окотилась кошечка, то умная собака следила за ее котятами.

«Наверно, какая хозяйка, такая и собака. Я с детства любила животных и хотела поступить на ветеринара, но мне не хватило всего пары баллов, поэтому я пошла на зоотехника, и спустя время пришла работать в зоопарк. Работа у нас интересная – составляем рационы для животных, обучаем рабочих уходу, проводим осмотры, планируем потомство – чтобы, к примеру, животные не рожали в зимний период, когда неблагоприятные условия. Можем и роды принять. В общем, зоотехник – универсальный человек».

Если по каким-то причинам от детеныша в зоопарке отказывается мама, то зоотехники выкармливают малышей своими силами. Для обогрева и круглосуточного наблюдения питомцев порой приходится брать к себе домой – для этого у Дарьи есть специальная термосумка. Герда с нетерпением ждет прихода хозяйки после рабочего дня и обязательно проверяет носом сумку – не принесли ли ей нового друга сегодня?

«Она же девочка – материнскую любовь у нее не отнять. А чужих детей, как говорится, не бывает!» - заключила девушка.

