Пока, Шашлычок! Енотовидную собаку, которую нашли в Барнауле, отправили в Удмуртию

Шашлычок на поезде отправился в новый дом Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Енотовидную собаку, которую нашли в марте Барнауле, отправили на новое место жительства. Зверек поселится в зоопарке Удмуртии. Об этом рассказали в соцсетях барнаульского енотокафе «Енотопия», где животному обеспечили временный приют.

Напомним, животное нашли прохожие под крыльцом среди многоэтаэжек. Пушистик затаился под козырьком, лежал на снегу и смотрел испуганными глазами-бусинками на людей. Его приняли за енота, поэтому обратились в местное енотокафе.

Зверек совсем не был похож на дикого. Он очень боялся улицы, видно, что никогда не был на открытом пространстве. Владелица антикафе Кристина Еремина предполагает, что его содержал кто-то из местных дома или в вольере, а потом избавился, либо же он сам сбежал. В любом случае, почти за два месяца никто из хозяев не откликнулся.

Животному дали кличку Шашлычок. Хоть это и енотовидная собака, по повадкам он больше похож на щенка. Поэтому с местными енотами он бы не ужился. За время пребывания в енотокафе он показал свой шкодливый характер.

«Один раз ночью вылез из клетки. В комнате, где он живет, устроил погром, все разорвал, изгрыз. Пакостный очень, если оставлять одного. Поэтому на ночь его закрываем в клетке и даем резиновые игрушки, чтобы не скучал», – рассказала Кристина.

Для Шашлычка нужно больше пространства. Идеально подошел бы уличный вольер, но местные зоопарки не нуждались в таком животном. Приютить его согласились в Удмуртии.

«7 мая Шашлычок отправился в большой зоопарк с ламами в Удмуртскую область, где у него будет большой уличный вольер и любящие хозяева. Мы сделали все, зависящее от нас: приютили, обследовали, вылечили, привили и откормили. Больше малыш не будет скитаться по дворам, ища помощи. Хорошей дороги, Шашлычок. Будем скучать!» – опубликовали пост в телеграм-канале енотокафе.

