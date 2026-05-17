Ночь музеев - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 75 тысяч жителей и гостей Алтайского края стали участниками ежегодной акции «Ночь музеев», которая прошла в минувшую субботу. Об этом сообщил в своем канале «Макс» губернатор Виктор Томенко. Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.

В этом году для посетителей работала 101 площадка по всему региону. Организаторы подготовили экскурсии, викторины, концертные программы, квесты и мастер-классы. Глава региона отметил, что такие мероприятия позволяют взглянуть на знакомые музеи по-новому, получить интересную информацию и провести время с семьёй.

Абсолютным лидером по числу мероприятий стал музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Его сотрудники организовали для гостей 65 различных программ. Особое внимание уделили Году единства народов России — в честь этого прошли тематические концерты, а также экскурсии, рассказывающие об истории культуры Алтая.

Свои площадки представил и Дом народного творчества. Там развернули «Аллею мастерства» — выставку, где можно было увидеть работы умельцев декоративно-прикладного искусства.

В этом году к акции впервые присоединился барнаульский Дворец бракосочетания. Также свои двери для посетителей открыл Музей военной истории Алтайского государственного краеведческого музея — его открыли после недавно завершившейся реконструкции.

«Пусть эта замечательная традиционная акция, которая привлекает так много внимания, станет поводом для жителей края — и для взрослых, и для детей — посещать наши музеи, наши культурные мероприятия еще чаще. Это точно того стоит», - подытожил Виктор Томенко.

