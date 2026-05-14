Накануне, 13 мая, в Барнауле спектаклем «Чайка» в необычном формате отметили 150-летие Союза театральных деятелей России и 80-летие Алтайского отделения СТД. Отличительной особенностью этой постановки стал состав артистов.

Главная «фишка» спектакля заключалась в том, что участие в нем принимали актеры всех театров края. Собрать их в одном месте в одно время – это настоящий труд. На эксперимент решился режиссер постановки Виктор Осипов.

«Не знаю, как, но Виктор Осипов смог это сделать, причем все вместе, с артистами из Бийска и Рубцовска репетировали всего один день. Порой одного персонажа играли разные артисты – а передача роли (чтобы зритель понял и не запутался) происходила через коробки с театральным реквизитом, на которых написана фамилия персонажа – выходит другая актриса, вынимает шляпку из коробки с надписью «Аркадина», надевает на голову и вступает в эту роль... Актеры музыкального театра и театров кукол тоже играли драматические роли, и органично», – делится впечатлениями министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

«Это уникальное театральное событие, которое выходит за рамки традиционного классического спектакля, – говорит сам режиссер проекта Виктор Осипов. – Это скорее актерское дефиле. Основная цель проекта – подчеркнуть палитру актеров и дать каждому возможность раскрыться. Участие артистов из разных театров позволяет создать атмосферу дружбы, конкуренции и обмена опытом. И все это способствует развитию театральной среды и привлечению зрителей».

От лица губернатора края Виктора Томенко участников вечера приветствовал его заместитель Юрий Абдуллаев.

«Союз театральных деятелей России - это не просто объединение творческих людей. Это 150 лет истории взаимопомощи, взаимовыручки, социальной поддержки людей, занятых в одной из самых эмоционально сложных, самых энергетических и в то же время прекрасных профессий. И эта профессия всегда нуждалась в поддержке государства, общества, а самое главное — зрителей. За 150 лет в России и 80 лет в Алтайском крае целая плеяда имён навеки вписана в золотую книгу театрального искусства нашей страны», - отметил он.

Кроме того, прозвучало много добрых слов в адрес ветеранов отрасли и тех, кто продолжает служение театру. Правительство края же продолжит поддержку и развитие театрального искусства в регионе.

Председатель Алтайского отделения СТД Виктория Гальцева лично от себя добавила, что это не просто сообщество или рядовая организация, это настоящая семья талантливых, увлеченных и неравнодушных людей.

«Наш Союз - это такая мощная творческая среда, в которой рождаются новые идеи, реализуются самые грандиозные проекты, поддерживается молодежь. Фестивали, конкурсы, гранты, лаборатории, стипендии - это действительно площадка для профессионального роста, новых экспериментов и, конечно же, социальной помощи для всех, кто связал свою жизнь с Союзом и с театром», – обратилась к коллегам она.

Виктория пожелала, чтобы союз всегда был молод духом, энергичен и эффективен.

К сожалению, данная постановка – это разовая акция, поэтому те, кто смог ее накануне увидеть, настоящие счастливцы.

«Сегодня случилась Чайка в Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина и вы меня удивили! Хороша Нина финальная, Аркадины обе прям на контрасте были прекрасны. Маши тоже были зажигательны, но крупная эффектнее. Тригорин который с хвостиком, был чертовски привлекательный и харизматичный. С куклами прям впечатлил момент сильно, и что-то в этих коробках и повторах было цепляющее. Не всё мне с балкона было разглядеть, конечно, но хотелось всматриваться и домысливать. Мне такое нравится», – в частности поделилась юрист Мария Доценко.

Экспериментальный спектакль «Чайка» Фото: Олег УКЛАДОВ.

