«Самое сложное – отключить голову». Алексей Смертин в свой 51-ый день рождения пробежал 24-часовой марафон

Смертин был в шаге от того, чтобы сдаться, но завершил марафон

Бывший футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин успешно преодолел 24-часовой марафон, старт которого состоялся в день его рождения, 1 мая.

В этот день Алексею исполнился 51 год, но вместо того, чтобы отмечать праздник вместе с родными и близкими, он решил провести его активно.

«Я встречаю этот день на старте - 24 часа бега по кругу. Честно? Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл - идти туда, где через любовь к бегу познаёшь себя!» - говорил Алексей перед тем, как выйти на старт.

По его словам, самое сложное во время таких продолжительных забегов – это отключить голову, потому что физически тело может выдержать многое – достаточно вспомнить многодневный марафон по Сахаре, где Смертин пробежал 250 км. А вот психологически эта бесконечная гонка, конечно же, давит. Поэтому прежде чем выйти на старт, Алексей готовился по специальной программе. В том числе бегал по ночам, когда очень хочется спать, а не наматывать круги.

Старт был неплохим. Смертин бодро начал, о чем вскоре даже немного пожалел.

«Наверное, стоило помедленнее начинать, возможно, в дальнейшем легче было бы. Первый кризис почувствовал на пятом часу бега, пришлось сбавить по скорости. Потом еще и еще накрывало, накапливалась усталость, и скорость уходила сама. В этом нет ничего плохого — нормальная ситуация, как сказали «суточники», ведь опыта у меня не было», - рассказал он МАТЧ ТВ.

Давление на организм было сильным: голова гудела, а ноги казались ватными. Да и желудок дал сбой. Как признался Алексей, по этому поводу у него были большие сомнения, выдержит ли он или нет. Смертин старался держаться до последнего, но в итоге все равно несколько раз стошнило. Но он не остановился и продолжил марафон.

Очень порадовала поддержка: на стадионе он увидел семью из Барнаула, которая пришла поддержать Алексея и поздравить его с днем рождения. Да и команда рядом давала мощный заряд. Спустя 12 часов его ждала первая полноценная остановка, где было позволено присесть, согреться, перекусить и переодеться.

«Капец как вкусно!» - говорил Смертин, набивая рот гречкой.

И снова в бой. Впереди была вторая половина гонки. Ночь была непростой. К утру, Алексей признался, что поспать на бегу не получилось. Чтобы как-то отвлечься, он считал круги, следил за тем, какое текущее место занимает. Бежать дальше его подстегивали более одержимые люди, которые в тот момент оказались на соседних дорожках. А ему было просто любопытно: сколько еще он выдержит.

Алексей Смертин выдержал 208 километров (520 кругов) и занял в Чемпионате России по суточному бегу 25-е место среди 61 участника.

Несмотря на колоссальную усталость, в следующую ночь он так и не смог уснуть:

«Постоянно просыпался. Все гудело: и голова, и тело, особенно ноги. И в целом была общая опустошенность», – признался сибиряк.

В голове крутилась мысль, что рассчитывал Алексей на большее. Сам себе он поставил оценку «удовлетворительно».

«12 километров не хватило для выполнения норматива кандидата мастера спорта. Был шанс в конце нагнать, мне говорили, что нужно чуть-чуть ускориться, но я понимал, что не могу, сил уже не хватает», - добавил он в беседе с МАТЧ ТВ.

Пока он больше не готов на подобные эксперименты. Все же суточный бег – это не про здоровье. Но зарекаться Смертин тоже не будет. После того, как он отдохнет и восстановится, возможно, придумает для себя новую задачу.

