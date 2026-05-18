Зуб неандертальца. Фото: Алиса Зубова Лидия Зоткина, Ксения Колобова

В Чагырской пещере, расположенной в Краснощековском районе Алтайского края был обнаружен зуб возрастом 59 тысяч лет. Он принадлежал неандертальцу. Археологи провели целый ряд исследований и выяснили, что маляр был поражен кариесом и его вылечили!

Чагырская пещера – это одна из самых известных стоянок неандертальцев в Азии. Поэтому археологи приезжают на раскопки каждый год. Но процесс этот не быстрый и за сезон получается обрабатывать только два квадратных метра.

«Мы копаем скальпелями и очень часто не успеваем», - говорит ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Ксения Колобова.

Недоизученная находка

То, что в такой рутине она с коллегами не пропустила зуб – это настоящая удача, а то, что он оказался с кариозным поражением – это вообще удивительная находка. Это дало науки новую пищу для размышления.

В целом о неандертальцах известно уже достаточно. Они были достаточно продвинутыми для своего периода, чем это казалось ранее: они уже пользовались композитными орудиями, такими как копья, применяли ретушеры для производства каменных орудий, а это в свою очередь говорит о том, что неандертальцы обладали тонкой моторикой.

Конкретно о Чагырской пещере уже известно, что ее населяла небольшая семейная группа численностью 10-20 человек. Они приходились друг другу близкими родственниками: отец и дочь, бабушка и внук, тетя и племянник и т.д.

Тот самый зуб был обнаружен еще в 2018 году. Тогда у археологов накопилась внушительная коллекция находок. Антропологи и палеогенетики уже неоднократно обследовали ее, но оказалось, что потенциал намного больше, чем они на тот момент смогли установить.

«В коллекции постоянно встречались какие-то интересные находки, и, например, часть из них была связана с заболеваниями зубочелюстной системы», - добавляет старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Алиса Зубова.

По ее словам, в частности, был обнаружен случай одонтогенного хронического гайморита и кариес на молочном маляре. Но когда в ее руки попал коренной зуб с полостью на жевательной поверхности, то сразу появилась мысль, что он, вероятно, тоже когда-то был поражен кариесом.

Сравнительный анализ зуба. Фото: Алиса Зубова Лидия Зоткина, Ксения Колобова

«Это оказалось очень интересно, потому что, в принципе, кариеса в неандертальских популяциях очень мало. И более того, считается, что основной возбудитель этого заболевания, бактерия Streptococcus mutans (стрептококк мутанс), появилась в Евразии очень поздно, и только с современными людьми. Соответственно, до того, как я начала эту работу, на всей территории Евразии было известно всего четыре случая кариеса», - продолжает Зубова.

Если собрать все эти случаи кариеса, то получалось, что половина из известных на тот период в мире, приходилась на Чагырскую пещеру. Это очень серьезное заявление, поэтому новую находку отдали на исследование, чтобы точно подтвердить то ли это заболевание или нет.

Естественное стирание зуба исключили практически сразу. Никаких признаков, указывающих на это, не было. Перелом тоже не вписывался в общую картину.

«Потому что при переломах эмали и дентина формируются характерные повреждения, которые имеют острые края, а в нашем случае не было ни таких, ни растрескиваний, ни отщёлкивания острых краев. Здесь же края полости были сглажены, она представляла собой не единое образование, а как бы сформировалось из трех отдельных, которые слились вместе. Уже на каком-то этапе их появления, а не сразу и по краям у неё наблюдались дополнительные повреждения, которые с переломами и со стёртостью были не связаны», – продолжает старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН.

Томограф раскрыл правду

В Санкт-Петербурге провели компьютерную томографию зуба, которая подтвердила, что на нем присутствуют следы кариеса. Оставался лишь один вопрос – что за углубление? Специфические царапины подтолкнули специалистов на мысль, что человек, по всей видимости, как-то пытался излечиться. Чтобы доказать эту теорию, зуб тщательно исследовали под микроскопами.

«При достаточно больших увеличениях – 500-т и 200-кратном мы обнаружили специфические царапины, которые находятся именно внутри полости, на ее стенках. И их расположение таково, что оно явно связано с каким-то круговым движением орудия. Это позволило нам сделать вывод, что здесь, скорее всего, имело место сверление», - добавляет ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Зоткина.

Доказать это предположение помогли эксперименты на зубах человека современного типа. Хотя с научной точки зрения это не совсем корректно, потому что строение и структура у них все же разные, но это был единственный выход. Результаты фиксировались с помощью микроскопов и томографов. Они превзошли сами себя. Полости оказались практически на 100% идентичными. Это означало, что полость в зубе неандертальца – это точно не случайность, а первое преднамеренное хирургическое вмешательство. Оно было совершено при помощи некоего каменного орудия.

«Причем в данном случае мы имеем дело с удаленным участком пораженной зубной ткани. Я не думаю, что кто-то находящийся в своем уме полезет в пульпу и будет вытаскивать оттуда нервные окончания и сосуды, если нет никаких проблем», – убеждена Лидия.

А естественная стертость зуба говорит о том, что неандерталец еще какое-то время продолжал употреблять пищу, а соответственно, операция прошла успешно, и он излечился от кариеса.

Трасологический анализ. Фото: Алиса Зубова Лидия Зоткина, Ксения Колобова

Материал пломбы не установили

Единственное, чего не удалось установить – это материал, который использовался в качестве пломбы. Возможно, это был воск, смола или композит. Исследование этого зуба еще продолжатся. Тем не менее, открытие действительно уникальное. Оно дает понимание того, что неандертальцы были гораздо умнее, развитее и сообразительнее, чем считалось. У них не было знаний о том, как и из чего состоит зуб, не было анестезии, но когда их соплеменнику стало плохо, они придумали способ как избавить его от невыносимой боли. И это сработало.

Конечно, назревает другой вопрос: почему они просто не вырвали зуб? Здесь версий несколько: возможно не было подходящего инструмента, не получилось сделать это вручную, либо воспаление было настолько серьезным, что удаление было проблематичным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае нашли следы первых Homo Sapiens

Археологи представили результаты исследования могильника «Ульяновка-3» в окрестностях Белокурихи, и выяснилось, что там встречаются следы первых Homo Sapiens на Алтае (подробнее)